Соболев назвал двух грандов российского футбола

Нападающий «Зенита» Александр Соболев видит в российском футболе двух грандов.

«В России только два гранда: «Зенит» и «Спартак», потому что не каждый хороший футболист сможет заиграть в этих командах», – сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В «Спартаке» Александр был 4 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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