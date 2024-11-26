Попов: «Российские футболисты и тренеры играют на ставках, это чистейшая правда»

Бывший игрок «Амкара», «Рубина» Алексей Попов заявил, что российские футболисты ставят на свои матчи.
– «Футболисты в России играют на ставках, 100%».
– Тоже чистейшая правда. Во Второй и Первой лиге всегда так было. В дубле «Амкара» многие ребята просаживали деньги либо в казино, либо на ставках. Потом бегали: «Займи, займи».
– На что ставили?
– На результаты матчей, своих в том числе. Это никуда не ушло. Я вам больше скажу: по слухам, некоторые детские тренеры, чьи воспитанники играют в разных командах Второй и Первой лиги, заранее узнают от них результаты будущих матчей и ставят.
Самое страшное – эти свои дела они обсуждают при детях, будущих футболистах (в разговорах с родителями). Сидят, чешут языком: «Мне Вася сказал, что они завтра проиграют – я поставил». Совсем больные! На что вы программируете детей? Хочется встать и дать по башке!
– В российском футболе до сих пор есть договорняки?
– У нас есть коррупция в политике и правоохранительных органах – думаете, в каком-то футболе ее не будет?
- 46-летний Попов – уроженец Перми, провел 385 матчей за «Амкар».
- С «Рубином» Алексей брал РПЛ.
- На счету Попова 4 матча за Казахстан.
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