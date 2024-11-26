Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал, каким тренером себя видит.

– А каким тренером станет Денис Глушаков? Ты говорил, что он будет жeстче, чем Валерий Карпин.

– Мне нравится харизма Валерия Георгиевича. Нравится то, как он общается с футболистами, как составлен тренировочный процесс. Человек провeл долгую карьеру, играл в больших клубах. С ним интересно работать. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жeсткость. То, как футболисты относятся к нему. Есть какое-то взаимоуважение. Я себя вижу плюс-минус как Валерий Георгиевич. Может, чуть жeстче.

– Если бы была возможность поехать на стажировку к кому-то из тренеров, ты отправился бы к Карпину?

– Я с ним уже работал. Можно сказать, что весь тренировочный процесс уже скачан на жeсткий диск. Думаю, я могу подойти к нему за советом, а он подскажет. Я всe прекрасно понимаю. Сейчас всe быстро меняется, поэтому не буду загадывать и говорить, к кому пойду на стажировку.

Глушаков сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.

Денис вскоре должен стать тренером молодежной команды химчан.

Глушаков – участник ЧМ-2014.

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