Орещук: «Потратил на билет 14 тысяч, а нас гонят как баранов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от похода на матч России и Португалии. Орещуку не понравилась качество организации.

«После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем – непонятно! Нас гонят как стадо баранов!

Я заплатил за билет 14 тысяч, сидел под крышей. Билет первой категории. Больше часа заходил на стадион, а теперь кругами хожу вокруг арены. Я за такие деньги по телевизору футболу посмотрю», – сказал Орещук.

Сборная России проиграла Португалии с минимальным счетом. В другой встрече Мексика выиграла у Новой Зеландии, лишив соперника шансов на выход из группы. В заключительном туре российской команде предстоит встреча с мексиканцами.

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Россия проиграла Португалии. В чем дело?