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    Орещук: «Потратил на билет 14 тысяч, а нас гонят как баранов»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от похода на матч России и Португалии. Орещуку не понравилась качество организации.

    «После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем – непонятно! Нас гонят как стадо баранов!

    Я заплатил за билет 14 тысяч, сидел под крышей. Билет первой категории. Больше часа заходил на стадион, а теперь кругами хожу вокруг арены. Я за такие деньги по телевизору футболу посмотрю», – сказал Орещук.

    Сборная России проиграла Португалии с минимальным счетом. В другой встрече Мексика выиграла у Новой Зеландии, лишив соперника шансов на выход из группы. В заключительном туре российской команде предстоит встреча с мексиканцами.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 01:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 22 июня 2017, 21:58

      На такой матч не хватает парковочных мест , А такой выход со стадиона это безопасность болельщиков - чтобы не было давки. Менты все правильно организовали.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 июня 2017, 16:32

      Это какой же должен быть супер-телевизор, чтобы по нему посмотреть один футбольный матч за 14 тысяч? Сколько он энергии должен жрать? У нас с семьёй из 4 человек трёхкомнатная квартира со множеством бытовой техники, а за свет мы платим несколько сотен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 16:07

      Телевизор цветной - Горизонт,
      Сядь на диван, на всякий случай зонт.

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 июня 2017, 11:47

      А в Питере было лучше всё организовано.

      -2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 22 июня 2017, 09:24

      А мужик то прав!!! Заграницей 20 минут и все разошлись, а тут Советское восприятие не скоро видать выветрится.

      1
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > kara-mba 22 июня 2017, 13:47

      За границей теракты на право и на налево ,а у нас пока все спокойно за счет такого контроля!!

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 июня 2017, 08:03

      А на Спартаке есть места под открытым небом!?), вроде они все под крышей!))). Ну а чтобы ближе была парковка(метров 500) надо взять билет на трибунуА и на парковку и всё норм, правда минут 30 будешь стоять в пробке к этой парковке)
      Просто этот товарищ забыл, что на этот стадион ходят в 10-20 раз больше людей, чем на Динамо)))) Зато у них заторов нет и всё по людски)))

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июня 2017, 08:01

      Нытик.

      1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 22 июня 2017, 07:26

      да так все люди и ходят на футбол, добро пожаловать!!!! Еще один пример как ЭТИ далеки от жизни!

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 июня 2017, 07:26

      с жиру бесится... полтора километра прошел, ножки стоптал бедняжка

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 июня 2017, 07:22

      Зажрался, но в целом прав

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