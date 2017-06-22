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Орещук: «Потратил на билет 14 тысяч, а нас гонят как баранов»

22 июня 2017, 01:28
19

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от похода на матч России и Португалии. Орещуку не понравилась качество организации.

«После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем – непонятно! Нас гонят как стадо баранов!

Я заплатил за билет 14 тысяч, сидел под крышей. Билет первой категории. Больше часа заходил на стадион, а теперь кругами хожу вокруг арены. Я за такие деньги по телевизору футболу посмотрю», – сказал Орещук.

Сборная России проиграла Португалии с минимальным счетом. В другой встрече Мексика выиграла у Новой Зеландии, лишив соперника шансов на выход из группы. В заключительном туре российской команде предстоит встреча с мексиканцами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций
Комментарии (19)
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mihail200606
1498085453
У орещука дорогое телевидение дома,однако)))
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алекс88
1498087574
Опомнился.. А в его время на Динамо как будто что было по другому....аааа ну даааа тогда же он с вип ложи выходил...без очереди и без подгонялки
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Дядя Серёжа
1498096213
Хотел за калитку и в свой автомобиль? Рылом однако не вышел. Я вышел из спорт бара, сел в тачку, 15 минут и дома. Сибирь матушка. Да, у нас есть спорт бары.
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вместе с ЦСКА
1498105594
с жиру бесится... полтора километра прошел, ножки стоптал бедняжка
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Васьок86
1498105603
да так все люди и ходят на футбол, добро пожаловать!!!! Еще один пример как ЭТИ далеки от жизни!
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Диктор
1498107685
Нытик.
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filosof sparty
1498107822
А на Спартаке есть места под открытым небом!?), вроде они все под крышей!))). Ну а чтобы ближе была парковка(метров 500) надо взять билет на трибунуА и на парковку и всё норм, правда минут 30 будешь стоять в пробке к этой парковке) Просто этот товарищ забыл, что на этот стадион ходят в 10-20 раз больше людей, чем на Динамо)))) Зато у них заторов нет и всё по людски)))
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kara-mba
1498112667
А мужик то прав!!! Заграницей 20 минут и все разошлись, а тут Советское восприятие не скоро видать выветрится.
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zenitforever2015
1498121226
А в Питере было лучше всё организовано.
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subbotaspartak
1498136860
Телевизор цветной - Горизонт, Сядь на диван, на всякий случай зонт.
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