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    Россия проиграла Португалии. В чем дело?


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    Голосов: 8
    21.06.2017 23:30
    Разбираемся в причинах минимального поражения сборной.

    Игра сборной России против Португалии не получилась катастрофичной по результату – наша команда не являлась фаворитом и по делу уступила. И все же стоит разобрать причины того, почему так случилось. Мы насчитали их ровно пять.

    1) Россия попросту слабее. Загляните в рейтинг ФИФА: португальцы там восьмые, мы – 63-е. По существу, аутсайдер сегодня на своем поле принимал фаворита, и фаворит победил. Есть ли в этом хоть что-то неожиданное? Вопрос риторический.

    2) Криштиану. По воротам сегодня били Андре Силва, Седрик и даже Смолов, забил – только Роналду. Акинфеев тащил все, что только мог потащить, но с ударом главного игрока в мире не справился. Кстати, Игоря мы благодарим за то, что счет не стал крупнее. Как он вытянул удар Андре Силвы во втором тайме – просто не поддается логике.

    3) Россия атаковала только навесами. При плотной игре португальцев команда Черчесова пользовалась самым доступным оружием – кроссами с флангов. Пользы от этого было ожидаемо мало, зато, когда в игру вступал креатив (например, тонкий пас Смолова на Ерохина), у ворот Руя Патрисиу становилось опаснее. Жаль, но хозяева турнира так и не придумали, как взломать оборону Португалии. Фантазии хватило лишь для того, чтобы биться головой о стенку.

    4) Начали играть только во втором тайме. Португалия играла в футбол с первой минуты, наши – с 46-й. Таким образом, уже в самом дебюте Роналду открыл счет – а как чемпионы Европы умеют удерживать минимальное преимущество, мы все прекрасно знаем. Игра первого тура с Мексикой была скорее исключением: там португальцы дали слабину и пропустили два, но сегодня они предстали той самой сдержанной, собранной и безжалостной командой с Евро-2016.

    5) Странный выбор основного состава от Черчесова. Как минимум Шишкин в полузащите – это было непонятно и необъяснимо; собственно, уже в перерыве тренер разменял Шишкина на Ерохина, признав свою ошибку. Что касается замен, то они могли быть продуктивнее: Бухарова стоило выпустить раньше, а Самедова – поменять на кого-то более креативного (возможно, на Миранчука).

    Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

    Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +10

      Rjcnz987 23 июня 2017, 04:56

      Смещаные чуство было от просмотра матча Россия Португалия с одной стороны горечно от проигрыша,а с другой стороны смотрелись здорово.В матче судейство отвратительное было,как и во многих матчах стали судить отватительно!Удачи ребятам играют отлично,заряженые на победу.Винить кого то? считаю не стоит так как это футбол это не наше в том голе виноваты,а отличная комбинация и отличный удар головой,не зря же роналдо лучший игрок планеты и стоит по трансферу огромную сумму.Любой здравомыслящий человек понимает- только что собранная команда не обыграет стабильную и высококлассную команду

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 22 июня 2017, 13:07

      Вот на таких наших смотреть любо-дорого! последний раз не помню , когда так классно играли! С желанием, с самоотдачей, не жалея себя!
      К ребятам претензий нет! к тренеру претензии! не надо было выпускать комбарова и шишкина! нужно было оставить состав с предыдущего матча, глядишь и совсем другой был бы первый тайм!

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 22 июня 2017, 11:20

      #RUSPOR - russian porn

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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 22 июня 2017, 10:40

      Спасибо сборной за игру, есть еще куда расти. Надеемся на игру с Мексикой. Да кстати о тренере, были более именитые тренеры но при них футбол совсем умер в России так что этот тренер лучшее что было у сборной за последние несколько лет. Сразу видно к ЧМ- 2018 готовятся, с этим и связаны эксперименты с составом.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 июня 2017, 10:08

      Вот кто "Светоч"! А вы:" Бышовец, Бышовец!"

      Всю-то ночь не спал Черчесов:
      Всё готовил план игры.
      Для сУрьёзного замеса,
      Шишкин брошен в бой тады!
      Он форпост всей обороны,
      Он - фундамент, волнорез,
      Не пройдёт хвалёный Рони,
      Если в драку Шишкин влез!
      Но в тумане, словно спьяну,
      В стрессе, чуть полуживой
      Бил случайно Кристиану!
      В ближний угол головой.
      ...
      Тренер наш стратег от Бога,
      Кто бы что не говорил,
      Гений плана игрового,
      Самый мудрый из мудрил!

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      Рейтинг: +9

      dk06101995 22 июня 2017, 09:56

      да могли выйграть,если так же с мексикой весь матч съиграют как с португалией второй тайм,то шансы есть...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июня 2017, 09:54

      Такое ощущение, что твиттерщик РФПЛ радовался голу Роналду.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 июня 2017, 09:33

      Вот смотрел вчера игру нашей сборной, из всех игроков могу выделить Головина, парень вообще как с моторчиком, борется до конца в каждом эпизоде, отбирает, обостряет, отдает. Смолов мало чем себя проявил так как особо не было у него моментов, Глушаков так это вообще постоянно терял мячи, очень плохо сыграл. Акинфеев выручал, но и гол на его совести, ну и Новосельцева. Джикия и Васин на уровне сыграли. Самедов и Жирков не сделали ничего особенного. Шишкин вообще не виден был весь тайм.

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Dgad 22 июня 2017, 10:18

      А Новосельцев как здесь провинился? То что в сборную его не вызвали?

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > serzhio1 22 июня 2017, 11:31

      Перепутал его с Кудряшовым,))Сори

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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 09:30

      пропущенный гол - вина Кудряшова, упустившего Роналду.
      И движения Акинфеева были непонятны во время навеса: сначала начал выходить, потом попятился назад - в итоге остался в полупозиции.
      В целом к вратарю претензий нет, тащил как бог в остальном.
      но вот забивать мы что-то не можем..

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      Рейтинг: +71

      Партос 22 июня 2017, 08:58

      Акинфеев просто тащил вчера! Игра во втором тайме в принципе понравилась, но есть одно но ... 0 ударов в створ ворот - это плохо. Надо это налаживать, а не надеяться на ошибки обороны соперника, как с Новой Зеландией.
      Головин кстати тоже понравился, молодец парень. И бегал, и отбирал мяч. Видно что жаден до игры, молодец!

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