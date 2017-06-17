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    Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было


    3.6
    Голосов: 8
    17.06.2017 20:50
    Команда Станислава Черчесова стартовала на домашнем турнире с победы. Показываем голы и реакцию на успех сборной, а также обсуждаем странную церемонию открытия.

    «Если не выиграем у Новой Зеландии, это будет провал», – говорил перед матчем Александр Бубнов, и провала в итоге не случилось. Больше того, победа сборной России вышла уверенной и достойной комплиментов; приплюсуем к этому положительные результаты в товарняках с Венгрией и Чили – и получим команду, которая в 2017 году неожиданно спрогрессировала.

    Прогресс сборной неожидан потому, что ее осенние матчи навевали тоску и заставляли говорить об отставке главного тренера. Основной претензией к Черчесову было отсутствие мысли в игре команды, и мы уже видим, что тренерский штаб над этим поработал – чего стоит одна контратака во втором тайме с пяточкой Смолова, проходом Головина и завершением Полоза. Преувеличивать значение победы над самой слабой сборной турнира не нужно, но стиль, в котором были добыты эти 2:0, порадовал глаз и укрепил надежду на выход в полуфинал.

    И порция негатива – очень странная и никому не нужная церемония открытия.

    Главные материалы о Кубке конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 июня 2017, 04:05

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 18 июня 2017, 22:24

      Да уж... Вспоминаю как на ЧЕ Россия вынесла чехов 4 : 1 (если мне не изменяет память))) и все эХсперты заголосили, что де нам взять чемпионство по плечу))) В итоге не вышли даже из группы... А тут всего лишь каких-то новозеландцев обыграли... Можно было надеяться, что "родные стены" помогут, я так понял что болелам уже даже бесплатно билеты предлагают, но особого энтузиазма идти болеть на стадион у людей нет... По сему 12 игрок - болельщик - отпадает, придется сборной надеятся только на себя!

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 18 июня 2017, 16:01

      я не ожидал увидеть команду на самый лучший, первый матч.
      Если положить себя вместе Может принести хороший результат с португальским.личный,Я хочу увидеть Фернандес.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 июня 2017, 11:15

      Радоваться то пока нечему! Посмотрим как сыграем с Португалией, вот это будет проверка!

      0
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 18 июня 2017, 06:22

      Смолов красава!!! С центра поля протащил и прям знал куда ему пасанут в штрафной и все быстро и на ходу.....Пригреют скоро его в Европе тьфу тьфу тьфу

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 04:45

      шоу ставить это тоже не наше, чтоб такое на супербоуле условном было, хотя там такой же бюджет как у стадиона этого

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 18 июня 2017, 02:43

      Русичи вперед!
      Следующая жертва - Португалия!
      ВВП - благослови команду на подвиг!
      Все на стадион!
      Наше дело -правое!
      Победа будет за нами!

      0
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      Рейтинг: +39

      incognito47 17 июня 2017, 23:54

      Посмотрел открытие и ждал игру. Но...в итоге смотрел по немецкому каналу.
      Пока радоваться нечему.
      Сыграли так, как позволили.
      Но Новая Зеландия - дворовая команда.
      И то, могли сравнять. Были стопроцентные возможности.
      Спас Жирков.
      Посмотрим, что будет дальше.

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > klifS 18 июня 2017, 11:35

      ждал порно)))

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 июня 2017, 22:58

      молодцы

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      Рейтинг: +423

      Drapik 17 июня 2017, 21:32

      Один Генич дал нормальный коммент, остальные какую-то пургу несут

      1
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