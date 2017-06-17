Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

Команда Станислава Черчесова стартовала на домашнем турнире с победы. Показываем голы и реакцию на успех сборной, а также обсуждаем странную церемонию открытия.

«Если не выиграем у Новой Зеландии, это будет провал», – говорил перед матчем Александр Бубнов, и провала в итоге не случилось. Больше того, победа сборной России вышла уверенной и достойной комплиментов; приплюсуем к этому положительные результаты в товарняках с Венгрией и Чили – и получим команду, которая в 2017 году неожиданно спрогрессировала.

Прогресс сборной неожидан потому, что ее осенние матчи навевали тоску и заставляли говорить об отставке главного тренера. Основной претензией к Черчесову было отсутствие мысли в игре команды, и мы уже видим, что тренерский штаб над этим поработал – чего стоит одна контратака во втором тайме с пяточкой Смолова, проходом Головина и завершением Полоза. Преувеличивать значение победы над самой слабой сборной турнира не нужно, но стиль, в котором были добыты эти 2:0, порадовал глаз и укрепил надежду на выход в полуфинал.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 17 июня 2017 г.

twit text — РФПЛ(@rfpl) 17 июня 2017 г.

twit text — Константин Генич (@GenichK) June 17, 2017

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) June 17, 2017

twit text — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) June 17, 2017

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) June 17, 2017

И порция негатива – очень странная и никому не нужная церемония открытия.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) June 17, 2017

twit text — Дмитрий Христич (@dima_leemon) June 17, 2017

twit text — СБК (@SportBusinessCo) June 17, 2017

twit text — Дмитрий Христич (@dima_leemon) 17 июня 2017 г.

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