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  • Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

«Если не выиграем у Новой Зеландии, это будет провал», – говорил перед матчем Александр Бубнов, и провала в итоге не случилось. Больше того, победа сборной России вышла уверенной и достойной комплиментов; приплюсуем к этому положительные результаты в товарняках с Венгрией и Чили – и получим команду, которая в 2017 году неожиданно спрогрессировала.

Прогресс сборной неожидан потому, что ее осенние матчи навевали тоску и заставляли говорить об отставке главного тренера. Основной претензией к Черчесову было отсутствие мысли в игре команды, и мы уже видим, что тренерский штаб над этим поработал – чего стоит одна контратака во втором тайме с пяточкой Смолова, проходом Головина и завершением Полоза. Преувеличивать значение победы над самой слабой сборной турнира не нужно, но стиль, в котором были добыты эти 2:0, порадовал глаз и укрепил надежду на выход в полуфинал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И порция негатива – очень странная и никому не нужная церемония открытия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Главные материалы о Кубке конфедераций

Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Drapik
1497724374
Один Генич дал нормальный коммент, остальные какую-то пургу несут
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mihail1980
1497729499
молодцы
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incognito47
1497732883
Посмотрел открытие и ждал игру. Но...в итоге смотрел по немецкому каналу. Пока радоваться нечему. Сыграли так, как позволили. Но Новая Зеландия - дворовая команда. И то, могли сравнять. Были стопроцентные возможности. Спас Жирков. Посмотрим, что будет дальше.
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alex1951
1497743037
Русичи вперед! Следующая жертва - Португалия! ВВП - благослови команду на подвиг! Все на стадион! Наше дело -правое! Победа будет за нами!
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карасевщина
1497750302
шоу ставить это тоже не наше, чтоб такое на супербоуле условном было, хотя там такой же бюджет как у стадиона этого
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Lokofint
1497756121
Смолов красава!!! С центра поля протащил и прям знал куда ему пасанут в штрафной и все быстро и на ходу.....Пригреют скоро его в Европе тьфу тьфу тьфу
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Fan Loko mik
1497773730
Радоваться то пока нечему! Посмотрим как сыграем с Португалией, вот это будет проверка!
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фёдорспартак5
1497790898
я не ожидал увидеть команду на самый лучший, первый матч. Если положить себя вместе Может принести хороший результат с португальским.личный,Я хочу увидеть Фернандес.
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serglider
1497813844
Да уж... Вспоминаю как на ЧЕ Россия вынесла чехов 4 : 1 (если мне не изменяет память))) и все эХсперты заголосили, что де нам взять чемпионство по плечу))) В итоге не вышли даже из группы... А тут всего лишь каких-то новозеландцев обыграли... Можно было надеяться, что "родные стены" помогут, я так понял что болелам уже даже бесплатно билеты предлагают, но особого энтузиазма идти болеть на стадион у людей нет... По сему 12 игрок - болельщик - отпадает, придется сборной надеятся только на себя!
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android-uz
1497834338
Молодцы!!!
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