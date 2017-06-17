Россия выиграла первый матч на Кубке конфедераций. Как это было

«Если не выиграем у Новой Зеландии, это будет провал», – говорил перед матчем Александр Бубнов, и провала в итоге не случилось. Больше того, победа сборной России вышла уверенной и достойной комплиментов; приплюсуем к этому положительные результаты в товарняках с Венгрией и Чили – и получим команду, которая в 2017 году неожиданно спрогрессировала.

Прогресс сборной неожидан потому, что ее осенние матчи навевали тоску и заставляли говорить об отставке главного тренера. Основной претензией к Черчесову было отсутствие мысли в игре команды, и мы уже видим, что тренерский штаб над этим поработал – чего стоит одна контратака во втором тайме с пяточкой Смолова, проходом Головина и завершением Полоза. Преувеличивать значение победы над самой слабой сборной турнира не нужно, но стиль, в котором были добыты эти 2:0, порадовал глаз и укрепил надежду на выход в полуфинал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И порция негатива – очень странная и никому не нужная церемония открытия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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