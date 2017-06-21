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Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Игра сборной России против Португалии не получилась катастрофичной по результату – наша команда не являлась фаворитом и по делу уступила. И все же стоит разобрать причины того, почему так случилось. Мы насчитали их ровно пять.

1) Россия попросту слабее. Загляните в рейтинг ФИФА: португальцы там восьмые, мы – 63-е. По существу, аутсайдер сегодня на своем поле принимал фаворита, и фаворит победил. Есть ли в этом хоть что-то неожиданное? Вопрос риторический.

2) Криштиану. По воротам сегодня били Андре Силва, Седрик и даже Смолов, забил – только Роналду. Акинфеев тащил все, что только мог потащить, но с ударом главного игрока в мире не справился. Кстати, Игоря мы благодарим за то, что счет не стал крупнее. Как он вытянул удар Андре Силвы во втором тайме – просто не поддается логике.

3) Россия атаковала только навесами. При плотной игре португальцев команда Черчесова пользовалась самым доступным оружием – кроссами с флангов. Пользы от этого было ожидаемо мало, зато, когда в игру вступал креатив (например, тонкий пас Смолова на Ерохина), у ворот Руя Патрисиу становилось опаснее. Жаль, но хозяева турнира так и не придумали, как взломать оборону Португалии. Фантазии хватило лишь для того, чтобы биться головой о стенку.

4) Начали играть только во втором тайме. Португалия играла в футбол с первой минуты, наши – с 46-й. Таким образом, уже в самом дебюте Роналду открыл счет – а как чемпионы Европы умеют удерживать минимальное преимущество, мы все прекрасно знаем. Игра первого тура с Мексикой была скорее исключением: там португальцы дали слабину и пропустили два, но сегодня они предстали той самой сдержанной, собранной и безжалостной командой с Евро-2016.

5) Странный выбор основного состава от Черчесова. Как минимум Шишкин в полузащите – это было непонятно и необъяснимо; собственно, уже в перерыве тренер разменял Шишкина на Ерохина, признав свою ошибку. Что касается замен, то они могли быть продуктивнее: Бухарова стоило выпустить раньше, а Самедова – поменять на кого-то более креативного (возможно, на Миранчука).

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Комментарии (46)
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belarus-gomel
1498068782
для того, чтобы выигрывать нужно бить В СТВОР ворот!!!! и мимо вратаря!!! если бы не Акинфеев, то горели бы 0-4
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raritet
1498069211
Так , вроде и ничего. Но ..прав автор статьи . 1.Бухаров для такой игры нужен был гораздо раньше.2.Миранчук лучше бы подошел к такому стилю игры.3. Самое главное - скорость игры не от скорости игрока, а от передвижения мяча. Наши постоянно передерживали мяч. Так давно уже никто не играет. Даже Монголия.
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slender
1498073842
Второй тайм зачет!! видно парням сыгранности не хватает! играли даже с душой!! ерохин смолов и глушаков хороши! полоз молодец, момент когда мяч протащил и не потерял и отдал передачу-крутяк! даже гордость в кой-то веки взяла за наших!! Ну а роналду как всегда!
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Бриг
1498075403
Черчесов Самедова никогда не заменит, даже на Роналду. Но самое неприятное, что опять начались эксперименты с составом. Это бзик тренера.
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Serjoga
1498077068
Надо было еще Габулова в ворота поставить до кучи к Самедову, Комбарову и Шишкину! И не менять их до конца матча! Вот в этом и был бы весь Черчесов!
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CskaMoscovv
1498077809
Могло быть и хуже, спасибо Игорю Акинфееву) всё таки класс есть класс
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Марсович
1498101474
самая главная ошибка Черчесов
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levon_man
1498106805
Самая большая ошибка Черчесова - Самедов. 2-я игра и опять та же "детская неожиданность"
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piligrim1986
1498108728
конифей на уровне, жирков и джикия тоже красавцы. смолов...какая нахер боруссия
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Tostao
1498115282
Вот кто "Светоч"! А вы:" Бышовец, Бышовец!" Всю-то ночь не спал Черчесов: Всё готовил план игры. Для сУрьёзного замеса, Шишкин брошен в бой тады! Он форпост всей обороны, Он - фундамент, волнорез, Не пройдёт хвалёный Рони, Если в драку Шишкин влез! Но в тумане, словно спьяну, В стрессе, чуть полуживой Бил случайно Кристиану! В ближний угол головой. ... Тренер наш стратег от Бога, Кто бы что не говорил, Гений плана игрового, Самый мудрый из мудрил!
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