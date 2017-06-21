Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Игра сборной России против Португалии не получилась катастрофичной по результату – наша команда не являлась фаворитом и по делу уступила. И все же стоит разобрать причины того, почему так случилось. Мы насчитали их ровно пять.

1) Россия попросту слабее. Загляните в рейтинг ФИФА: португальцы там восьмые, мы – 63-е. По существу, аутсайдер сегодня на своем поле принимал фаворита, и фаворит победил. Есть ли в этом хоть что-то неожиданное? Вопрос риторический.

2) Криштиану. По воротам сегодня били Андре Силва, Седрик и даже Смолов, забил – только Роналду. Акинфеев тащил все, что только мог потащить, но с ударом главного игрока в мире не справился. Кстати, Игоря мы благодарим за то, что счет не стал крупнее. Как он вытянул удар Андре Силвы во втором тайме – просто не поддается логике.

3) Россия атаковала только навесами. При плотной игре португальцев команда Черчесова пользовалась самым доступным оружием – кроссами с флангов. Пользы от этого было ожидаемо мало, зато, когда в игру вступал креатив (например, тонкий пас Смолова на Ерохина), у ворот Руя Патрисиу становилось опаснее. Жаль, но хозяева турнира так и не придумали, как взломать оборону Португалии. Фантазии хватило лишь для того, чтобы биться головой о стенку.

4) Начали играть только во втором тайме. Португалия играла в футбол с первой минуты, наши – с 46-й. Таким образом, уже в самом дебюте Роналду открыл счет – а как чемпионы Европы умеют удерживать минимальное преимущество, мы все прекрасно знаем. Игра первого тура с Мексикой была скорее исключением: там португальцы дали слабину и пропустили два, но сегодня они предстали той самой сдержанной, собранной и безжалостной командой с Евро-2016.

5) Странный выбор основного состава от Черчесова. Как минимум Шишкин в полузащите – это было непонятно и необъяснимо; собственно, уже в перерыве тренер разменял Шишкина на Ерохина, признав свою ошибку. Что касается замен, то они могли быть продуктивнее: Бухарова стоило выпустить раньше, а Самедова – поменять на кого-то более креативного (возможно, на Миранчука).

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