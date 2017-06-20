Бышовец: «Игроки сборной России мобильнее португальцев»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы национальной команды в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению специалиста, подопечные Станислава Черчесова более мобильны, чем их ближайший соперник.

«Игра команды с Новой Зеландией была очень полезной для игроков. И сама победа. Несмотря на то, что не все голевые моменты были реализованы, этот матч придаст игрокам уверенности. Мы можем говорить и о мобильности команды, думаю, что в этом у нас есть преимущество перед португальцами. К тому же у нас на один день больше на восстановление. Я думаю, что португальцы, не победив Мексику в очень напряженном матче, несколько расстроены. Конечно, матч был энергозатратный, и, возможно, это скажется на результате. Шансы победить есть, но больше шансов не проиграть.

Мне кажется, игра будет очень сложной для нашей обороны. Индивидуальное мастерство отдельных игроков дает большое преимущество. Но взаимодействия игроков и создание численного преимущества без всякой персональной опеки могут компенсировать разницу в классе.

В целом меня не покидает ощущение того, что нас ждет хороший матч, и уверенность в том, что у нас есть шансы», – заявил Бышовец.

Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).