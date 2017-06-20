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    Бышовец: «Игроки сборной России мобильнее португальцев»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы национальной команды в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению специалиста, подопечные Станислава Черчесова более мобильны, чем их ближайший соперник.

    «Игра команды с Новой Зеландией была очень полезной для игроков. И сама победа. Несмотря на то, что не все голевые моменты были реализованы, этот матч придаст игрокам уверенности. Мы можем говорить и о мобильности команды, думаю, что в этом у нас есть преимущество перед португальцами. К тому же у нас на один день больше на восстановление. Я думаю, что португальцы, не победив Мексику в очень напряженном матче, несколько расстроены. Конечно, матч был энергозатратный, и, возможно, это скажется на результате. Шансы победить есть, но больше шансов не проиграть.

    Мне кажется, игра будет очень сложной для нашей обороны. Индивидуальное мастерство отдельных игроков дает большое преимущество. Но взаимодействия игроков и создание численного преимущества без всякой персональной опеки могут компенсировать разницу в классе.
    В целом меня не покидает ощущение того, что нас ждет хороший матч, и уверенность в том, что у нас есть шансы», – заявил Бышовец.

    Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 21 июня 2017, 20:07

      В смысле, если за пивом смотаться, то тут португальцам ловить нечего!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 июня 2017, 20:56

      Куда уж им до нас!!! И мобильней и техничней...

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 20 июня 2017, 17:47

      Преимущество игроков сборной России над португальцами в том, что им нечего терять

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:34

      Ну не знаю.... Бышовец хоть и авторитет из 90х, но о какой мобильности речь... Традиционно командная скорость, переход от обороны к атаке - чаще были слабыми сторонами сборной и клубов... Главное, что бы колени не тряслись ещё до выхода на поле... Уважать португальцев нужно, но играть надо с высокой самоотдачей и по заветам Станислава Саламовича... Да улыбнётся нам фортуна раза 2-3...

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