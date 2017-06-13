Рахимов: «Черчесов не отступил от своей тактики»

Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поддержал решение Станислава Черчесова использовать тактику игры в три центральных защитника. Специалист уверен, что она уже доказала свою дееспособность в товарищеском матче с Чили, который закончился со счетом 1:1.

«За время австрийского сбора тренерскому штабу удалось подвести игроков к единому физическому состоянию, наладить игровые связи на поле, что мы увидели в матче с Чили. Схема с тремя центральными защитниками, двумя фланговыми футболистами и двумя нападающими показала свою дееспособность – главный тренер от нее не отступил. На протяжении матча с Чили нашей команде удавалось диктовать свою игру с быстрым возвращением в оборону при владении мячом соперника, активным вступлением в отбор и организацией быстрого выхода в атаку.

Еще порадовало, что наша команда отработала стандарты, создав несколько моментов, один из которых обернулся голом в ворота чилийцев. Из отрицательных эпизодов отмечу, что сборной Чили очень часто удавалось с флангов забрасывать за спины наших центральных защитников мяч своим нападающим, выводя их на очень опасные позиции. Так был забит гол в наши ворота и проведено несколько перспективных атак, не использованных соперником из-за неудачной обработки мяча форвардами. Думаю, игроки сборной России учтут эти проблемы после их разбора с тренерским штабом», – считает Рахимов.

Напомним, что сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.