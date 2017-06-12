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    Мутко посетил тренировку сборной России на стадионе Стрельцова

    Сборная России, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, сегодня проводит тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Занятие посетил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

    Все футболисты российской команды тренируются в общей группе.

    Напомним, 5 июня подопечные Станислава Черчесова одержали крупную победу в выездном контрольном поединке с Венгрией (3:0), а 9 числа в Москве сыграли вничью с Чили (1:1).

    Стартовую встречу на Кубке конфедераций Россия проведет с Новой Зеландией в субботу, 17 июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2017 12:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 20:25

      Мудко недавно говорил, что цена введения видеоповторов - 1 млн на 1 стадион. Италия с нового сезона вводит эту систему в серии А за 2 млн на всю лигу и это с дополнительной комнатой на стадионе для просмотра. Оплачивает федерация. Странная арифметика, однако.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:27

      Мне эти новости про ЛВМуть напоминают древние совдеповские времена про ЛИБбрежнева , когда каждый его чих освещался . Посетил , ну и что ? Кому это интересно ? Если бы прошла новость ,что Муть договорился с олигархами о строительстве 100 000 детских футбольных полей в каждом поселке России , и построил их - я бы его зауважал !

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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 июня 2017, 14:05

      Говорят, по примеру Исландии Черчесова обяжут посещать курсы зубных врачей, чтоб от него больше толку было.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 12:43

      Не тревожь мужиков, не тревожь,
      От тебя неприятная дрожь

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 12 июня 2017, 12:26

      Тоже мне, снизошел. Лучше бы лимит отменил или передал свой пост тому, кто хоть чуть-чуть разбирается в футболе.

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