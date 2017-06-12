Мутко посетил тренировку сборной России на стадионе Стрельцова

Мудко недавно говорил, что цена введения видеоповторов - 1 млн на 1 стадион. Италия с нового сезона вводит эту систему в серии А за 2 млн на всю лигу и это с дополнительной комнатой на стадионе для просмотра. Оплачивает федерация. Странная арифметика, однако.
Сборная России, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, сегодня проводит тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Занятие посетил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.
Все футболисты российской команды тренируются в общей группе.
Напомним, 5 июня подопечные Станислава Черчесова одержали крупную победу в выездном контрольном поединке с Венгрией (3:0), а 9 числа в Москве сыграли вничью с Чили (1:1).
Стартовую встречу на Кубке конфедераций Россия проведет с Новой Зеландией в субботу, 17 июня.