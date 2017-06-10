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    Отборочные матчи к ЧМ. Черногория крупно обыграла Армению, хет-трик Левандовского помог Польше взять верх над Румынией

    Сборная Черногории обыграла команду Армении со счетом 4:1 в рамках встречи 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 в России. В составе гостей Стеван Йоветич оформил хет-трик, а Фатош Бечирай забил один мяч. Среди подопечных Артура Петросяна голом отметился Руслан Корян.

    Сборная Польши со счетом 4:1 одолела Румынию. В составе команды Адама Навалки три гола на свой счет записал Роберт Левандовски. У румын забил Богдан Станку.

    Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа E. 6-й тур.

    Черногория – Армения – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бечирай, 2; 2:0 – Йоветич, 28; 3:0 – Йоветич, 54; 4:0 – Йоветич, 82; 4:1 – Корян, 82.

    Польша – Румыния – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 29; 2:0 – Левандовски, 57; 3:0 – Левандовски (с пенальти), 62; 3:1 – Станку, 87.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Ice Peleng 11 июня 2017, 02:13

      Польша-Румыния 3:1, а не 4:1. Исправьте!

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