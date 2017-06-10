Отборочные матчи к ЧМ. Черногория крупно обыграла Армению, хет-трик Левандовского помог Польше взять верх над Румынией

Польша-Румыния 3:1, а не 4:1. Исправьте!
Сборная Черногории обыграла команду Армении со счетом 4:1 в рамках встречи 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 в России. В составе гостей Стеван Йоветич оформил хет-трик, а Фатош Бечирай забил один мяч. Среди подопечных Артура Петросяна голом отметился Руслан Корян.
Сборная Польши со счетом 4:1 одолела Румынию. В составе команды Адама Навалки три гола на свой счет записал Роберт Левандовски. У румын забил Богдан Станку.
Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа E. 6-й тур.
Черногория – Армения – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Бечирай, 2; 2:0 – Йоветич, 28; 3:0 – Йоветич, 54; 4:0 – Йоветич, 82; 4:1 – Корян, 82.
Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 29; 2:0 – Левандовски, 57; 3:0 – Левандовски (с пенальти), 62; 3:1 – Станку, 87.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)