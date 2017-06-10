Отборочные матчи к ЧМ. Черногория крупно обыграла Армению, хет-трик Левандовского помог Польше взять верх над Румынией

Сборная Черногории обыграла команду Армении со счетом 4:1 в рамках встречи 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 в России. В составе гостей Стеван Йоветич оформил хет-трик, а Фатош Бечирай забил один мяч. Среди подопечных Артура Петросяна голом отметился Руслан Корян.

Сборная Польши со счетом 4:1 одолела Румынию. В составе команды Адама Навалки три гола на свой счет записал Роберт Левандовски. У румын забил Богдан Станку.

Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа E. 6-й тур.

Черногория – Армения – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бечирай, 2; 2:0 – Йоветич, 28; 3:0 – Йоветич, 54; 4:0 – Йоветич, 82; 4:1 – Корян, 82.

Польша – Румыния – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 29; 2:0 – Левандовски, 57; 3:0 – Левандовски (с пенальти), 62; 3:1 – Станку, 87.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)