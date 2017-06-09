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    Россия сыграет с Чили в товарищеском матче

    Сборная России проведет свой последний товарищеский матч перед стартом в Кубке конфедераций. В пятницу, 9 июня россияне примут сборную Чили.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Чили. Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 18:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +133

      абжора 9 июня 2017, 19:26

      Что делать...С 2014 болею за Чили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      whitenigger24 9 июня 2017, 18:55

      Ну и на хрен за трансляцию платить? По Матч ТВ в свободном доступе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Вованчик001 9 июня 2017, 10:37

      Ничья 1:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 июня 2017, 10:14

      А зачем покупать, если по МатчТВ показывают?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 9 июня 2017, 10:02

      Россия вперед!!! 2 : 1 победим!!! Тарасова на поле!!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 июня 2017, 09:18

      Позорище, нина одном федеральном канале нет трансляции. И это в межсезонье, когда и так в плане футбола показывать нечего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > oyabun 9 июня 2017, 10:01

      Тина вроде показывает

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > dok66 9 июня 2017, 10:03

      Проверил. Действительно косякнул )) Мои извинения всем, кого невольно обидел )

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июня 2017, 09:17

      Не знаю за счёт чего наши могут выиграть.Если только Чилийцев перед игрой тухлыми яйцами накормить(насильно).Меня лично устроит хоть какая - то осмысленная игра в атаке и без пожара в защите и даже поражение 2:3 например.Но буду болеть и надеяться на Федю.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 июня 2017, 09:04

      Чили явный фаворит, отличный состав, ну если наши не будут расслаблены, то результат победный принесут

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 июня 2017, 09:02

      Ну,что парни, желаем вам только победы!Федя забей Чили пару мячей!Удачи России!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2017, 08:45

      Главное без травм!

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