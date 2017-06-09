Россия сыграет с Чили в товарищеском матче

Сборная России проведет свой последний товарищеский матч перед стартом в Кубке конфедераций. В пятницу, 9 июня россияне примут сборную Чили.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Чили. Начало в 19:00, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы