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  • Комбаров: «Было бы хорошо, если бы тренировки сборной России транслировали по ТВ»

Комбаров: «Было бы хорошо, если бы тренировки сборной России транслировали по ТВ»

7 июня 2017, 13:45
12

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, а также рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против сборной Чили.

Второй день после игры тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли еще сильные нагрузки, уже готовимся к игре. По-моему, сборная и сейчас достаточно открыта, вы присутствовали на трибунах, все видели. Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы работаем.

Я восстановился полностью. Был небольшой спазм, поэтому меня решили поберечь, чтобы не получить серьезной травмы. Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке конфедераций? Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.

Травмы в сборной? Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован, это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба, – это случайность. Зобнин расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждем его в строю», – сказал Комбаров.

Встреча Россия – Чили состоится 9 июня в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Чили Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Джикия Георгий Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Stavropolets
1496833968
Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы бегаем от 2 злых собак по полю с колючей проволокой. Может тогда пешком по полю ходить не будем.
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Mahone
1496839316
Не зачем,лучше все матчи транслируют пусть по каналам
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Roman Armeec
1496840561
Вы так на камеру будете работать, понты и все такое...
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olebar73
1496841700
Матчи-то никто не смотрит
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subbotaspartak
1496843298
Они хоть бы ЧМ показали, Никуда не пропали.
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Barsuk52
1496843482
на трупов нет желания смотреть
Ответить
slavа0508
1496849292
Ну хватит уже наежать на парня,сезон всё таки провёл не плохо,,Да не Мессии,ну у нас нет игроков уровня Месси и не скоро наверное будут,,,,я лично оцениваю игру наших по сомоотдаче если бъются то молодцы если хеер на всё положили тогда да плохо,а уж на технику не особо обращаю внимание имеем то что имеем и машины уровня мерса и бехи не умеем делать и что теперь надо плакать и ныть????
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гууд
1496849680
В место ЧМ нам будут показывать их тренировки??? Нет уж хватит нам игр их хватает!!! Обыграли никакую Болгарию и все понеслось!!! Мы готовы! Мы только за трофеем!!! Вам максимум трофейную водку дадут!!! Посмотрим сколько народу будет на трибунах! Ценник не реальный! И это все! Доздравствует мудко!!!
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77SAM
1496855581
Какая глупость !
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Проекция LADA Priora Coup
1496858582
То самое пенальти Лео в ворота Касильяса на эль-классико Дзюбина повторит если,смогёт тогда я гляну на треньку по ТВ.
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