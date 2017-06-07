Комбаров: «Было бы хорошо, если бы тренировки сборной России транслировали по ТВ»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, а также рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против сборной Чили.

Второй день после игры тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли еще сильные нагрузки, уже готовимся к игре. По-моему, сборная и сейчас достаточно открыта, вы присутствовали на трибунах, все видели. Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы работаем.

Я восстановился полностью. Был небольшой спазм, поэтому меня решили поберечь, чтобы не получить серьезной травмы. Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке конфедераций? Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.

Травмы в сборной? Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован, это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба, – это случайность. Зобнин расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждем его в строю», – сказал Комбаров.

Встреча Россия – Чили состоится 9 июня в Москве.