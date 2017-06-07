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    Комбаров: «Было бы хорошо, если бы тренировки сборной России транслировали по ТВ»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, а также рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против сборной Чили.

    Второй день после игры тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли еще сильные нагрузки, уже готовимся к игре. По-моему, сборная и сейчас достаточно открыта, вы присутствовали на трибунах, все видели. Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы работаем.

    Я восстановился полностью. Был небольшой спазм, поэтому меня решили поберечь, чтобы не получить серьезной травмы. Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке конфедераций? Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.

    Травмы в сборной? Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован, это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба, – это случайность. Зобнин расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждем его в строю», – сказал Комбаров.

    Встреча Россия – Чили состоится 9 июня в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2017 13:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 7 июня 2017, 21:03

      То самое пенальти Лео в ворота Касильяса на эль-классико Дзюбина повторит если,смогёт тогда я гляну на треньку по ТВ.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 июня 2017, 20:13

      Какая глупость !

      0
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      Рейтинг: +293

      гууд 7 июня 2017, 18:34

      В место ЧМ нам будут показывать их тренировки??? Нет уж хватит нам игр их хватает!!! Обыграли никакую Болгарию и все понеслось!!! Мы готовы! Мы только за трофеем!!! Вам максимум трофейную водку дадут!!! Посмотрим сколько народу будет на трибунах! Ценник не реальный! И это все! Доздравствует мудко!!!

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 7 июня 2017, 18:28

      Ну хватит уже наежать на парня,сезон всё таки провёл не плохо,,Да не Мессии,ну у нас нет игроков уровня Месси и не скоро наверное будут,,,,я лично оцениваю игру наших по сомоотдаче если бъются то молодцы если хеер на всё положили тогда да плохо,а уж на технику не особо обращаю внимание имеем то что имеем и машины уровня мерса и бехи не умеем делать и что теперь надо плакать и ныть????

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 июня 2017, 16:51

      на трупов нет желания смотреть

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:48

      Они хоть бы ЧМ показали,
      Никуда не пропали.

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      Рейтинг: +137

      olebar73 7 июня 2017, 16:21

      Матчи-то никто не смотрит

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 7 июня 2017, 16:02

      Вы так на камеру будете работать, понты и все такое...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:41

      Не зачем,лучше все матчи транслируют пусть по каналам

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 14:56

      А кому интересны тренировки сборной в прямом эфире ? Там Месси с Суаресом , или Криштиану тренируются ! Болельщики оценивают игру сборной по матчам , а не по тренировкам .

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