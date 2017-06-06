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    Мутко: «Сборная Чили – это 11 Головиных»

    Глава РФС Виталий Мутко накануне контрольного матча сборной России с Чили подчеркнул, что у национальной команды есть шанс повысить интерес к футболу в стране. Также он заявил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов является грамотным перспективным специалистом.

    «Сборная Чили – это 11 Головиных. У нашей молодой сборной есть шанс повысить интерес к футболу в стране. У нас очень грамотный перспективный тренер. С каждым днем это все больше команда», – сказал Мутко.

    Поединок Россия – Чили состоится в пятницу, 9 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени. Эта встреча станет последней для подопечных Черчесова перед стартующим 17 июня Кубком конфедераций-2017. На групповом раунде турнира соперниками россиян будут Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 18:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 июня 2017, 22:12

      Мутко вообще к Головину не равнодушен. Уж не его ли это креатура вообще. Сейчас его попиарит , а потом с агента долю возмет )))))

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 16:08

      Ох и шутник Мутко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 июня 2017, 12:35

      Мудко как брякнет что-нибудь, хоть стой хоть падай))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      Sergil 7 июня 2017, 11:01

      Зачем было так оскорлять Чили?

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Sergil 7 июня 2017, 11:15

      ... оскорБЛЯТЬ правильно.
      Мудко правильно. Хотя Мутко хоть как неправильно.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:56

      Ну ладно хоть не Иванов Саморанов.

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      Ответить
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      Рейтинг: +70

      savdail 7 июня 2017, 00:26

      А почему вообще Головин?

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > savdail 7 июня 2017, 09:11

      Ну типа хороший креативный игрок

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 июня 2017, 22:29

      ушел бы ты мутко подальше от футбола..причем тут головин плять..

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 июня 2017, 21:54

      А у вас половина игроков Насри и Онанидзе!)

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 6 июня 2017, 21:52

      А кто такой головин? и что он выйграл ? Чемпионство с ЦСКА - что бы потом быть посмешещем в европе

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 июня 2017, 21:16

      Что за непонятное сравнение? Я бы понял, если бы сказал 11 Видалей)))

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