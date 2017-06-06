Мутко: «Сборная Чили – это 11 Головиных»

Глава РФС Виталий Мутко накануне контрольного матча сборной России с Чили подчеркнул, что у национальной команды есть шанс повысить интерес к футболу в стране. Также он заявил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов является грамотным перспективным специалистом.

«Сборная Чили – это 11 Головиных. У нашей молодой сборной есть шанс повысить интерес к футболу в стране. У нас очень грамотный перспективный тренер. С каждым днем это все больше команда», – сказал Мутко.

Поединок Россия – Чили состоится в пятницу, 9 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени. Эта встреча станет последней для подопечных Черчесова перед стартующим 17 июня Кубком конфедераций-2017. На групповом раунде турнира соперниками россиян будут Португалия, Мексика и Новая Зеландия.