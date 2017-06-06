Головин считает, что ему есть куда прибавлять

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги контрольного матча против Венгрии (3:0). По словам игрока, россияне хорошо действовали в обороне и смогли реализовать свои моменты.

«Сборная России – организованная команда. Мы хорошо играли, все понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована.

Сейчас чувствую себя хорошо, но мне еще есть куда прибавлять. Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 — вполне заслуженный счет. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чeм не уступили этой команде», – сказал футболист.

Ближайшую встречу сборная России проведет матч против Чили 9 июня.