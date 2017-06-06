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    Головин считает, что ему есть куда прибавлять

    Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги контрольного матча против Венгрии (3:0). По словам игрока, россияне хорошо действовали в обороне и смогли реализовать свои моменты.

    «Сборная России – организованная команда. Мы хорошо играли, все понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чем заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована.

    Сейчас чувствую себя хорошо, но мне еще есть куда прибавлять. Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 — вполне заслуженный счет. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чeм не уступили этой команде», – сказал футболист.

    Ближайшую встречу сборная России проведет матч против Чили 9 июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 01:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 6 июня 2017, 15:44

      Да уж. А то каждый второй пас сопернику.

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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:11

      ...мне еще есть куда прибавлять.
      Ну слава богу, а то вдруг вышка.

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