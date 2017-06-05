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    Мутко: «Жду от сборных России и Венгрии хорошей игры и самоотдачи»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул важность предстоящего товарищеского матча с Венгрией в рамках подготовки к Кубку конфедераций. По его словам, сборная России хорошо поработала на сборе в Австрии и теперь ей необходимы несколько спаррингов накануне турнира.

    «Сборная Венгрии – хорошая команда среднего уровня. Думаю, что от нее, как и от нашей сборной, можно ждать качественной игры, хорошей самоотдачи. Российская команда проделала хорошую работу на сборе в Австрии, теперь ей нужны несколько контрольных матчей перед Кубком конфедераций. Думаю, сейчас ей предстоит хороший добротный спарринг, ждем интересной игры.

    Любая контрольная игра дает очень много для тренеров, футболистов в плане тактических наработок, анализа уровня игроков, детализации основного состава, схем игры. Игра важна со всех точек зрения, надеемся, что это будет тем движением вперед, что наша команда в последнее время начала делать», – сказал Мутко.

    Поединок Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня. Начало – в 21:30 по московскому времени. 9 июня в Москве подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в контрольной встрече с Чили.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян по групповому раунду турнира являются Новой Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва) и Мексика (24 июня, Казань).

    Источник: ТАСС

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    05.06.2017 12:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 18:02

      Если будет ничья , уже хорошо ! А вообще нужна просто самоотдача !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 16:09

      Мудко-Ждун. Сборная России проиграет оба матча и 5, и 9 июня.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июня 2017, 13:08

      админ что за сборная росси

      1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Barsuk52 5 июня 2017, 14:50

      Аххаха
      Ну Росси, я так понял, это фамилия. Видимо, сегодня его сборная играет

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 13:06

      Венгрия, конечно, повыше нас в рейтинге сборных - на 3 десятка позиций. Но уровень у неё не средний, а очень средний... Хотя нам и с такой - рискованно.

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