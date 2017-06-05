Мутко: «Жду от сборных России и Венгрии хорошей игры и самоотдачи»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул важность предстоящего товарищеского матча с Венгрией в рамках подготовки к Кубку конфедераций. По его словам, сборная России хорошо поработала на сборе в Австрии и теперь ей необходимы несколько спаррингов накануне турнира.

«Сборная Венгрии – хорошая команда среднего уровня. Думаю, что от нее, как и от нашей сборной, можно ждать качественной игры, хорошей самоотдачи. Российская команда проделала хорошую работу на сборе в Австрии, теперь ей нужны несколько контрольных матчей перед Кубком конфедераций. Думаю, сейчас ей предстоит хороший добротный спарринг, ждем интересной игры.

Любая контрольная игра дает очень много для тренеров, футболистов в плане тактических наработок, анализа уровня игроков, детализации основного состава, схем игры. Игра важна со всех точек зрения, надеемся, что это будет тем движением вперед, что наша команда в последнее время начала делать», – сказал Мутко.

Поединок Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня. Начало – в 21:30 по московскому времени. 9 июня в Москве подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в контрольной встрече с Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян по групповому раунду турнира являются Новой Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва) и Мексика (24 июня, Казань).