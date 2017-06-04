Самедов готов тренироваться под руководством Черчесова 24 часа в сутки

Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил мнение, что готов работать с главным тренером Станиславом Черчесовым 24 часа в сутки.
Отметим, что 5 июня национальная команда проведет товарищеский матч против Венгрии, а 9 июня встретится с Чили.
– Тяжело было тренироваться в Австрии?
– Все нормально, нагрузки переносим хорошо. С Черчесовым хоть 24 часа готовы тренироваться.
– Как оцените ваше состояние после окончания сезона?
– Мы очень хорошо поработали 10 дней. За нами следит медицинские персонал, говорят, что мы прибавляем. Но есть время, чтобы прибавить еще.
Источник: «Матч ТВ»