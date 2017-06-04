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    Самедов готов тренироваться под руководством Черчесова 24 часа в сутки

    Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил мнение, что готов работать с главным тренером Станиславом Черчесовым 24 часа в сутки.

    Отметим, что 5 июня национальная команда проведет товарищеский матч против Венгрии, а 9 июня встретится с Чили.

    – Тяжело было тренироваться в Австрии?

    – Все нормально, нагрузки переносим хорошо. С Черчесовым хоть 24 часа готовы тренироваться.

    – Как оцените ваше состояние после окончания сезона?

    – Мы очень хорошо поработали 10 дней. За нами следит медицинские персонал, говорят, что мы прибавляем. Но есть время, чтобы прибавить еще.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2017 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 10:02

      Тренироваться готовы 24 часа, а играть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 08:17

      В таком случае Самедов на вратаря будет готовиться.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 июня 2017, 06:35

      Так пусть тренируется. и не только Самедов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 июня 2017, 18:43

      А кто мешает?

      0
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