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    Сборная России отправилась в Венгрию

    Сборная России, проводившая сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций, вылетела из Инсбрука в Будапешт, где 5 июня проведет контрольную встречу с Венгрией в рамках подготовки к турниру.

    Кроме того, в пятницу, 9 июня, подопечные Станислава Черчесова в Москве примут Чили.

    Российская команда сыграет на Кубке конфедераций в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Twitter

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    03.06.2017 20:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 3 июня 2017, 21:41

      Только и грязью поливать можете сборную....так не смотрите раз не нравиться игра и состав!все у них получится!

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Loko...) 4 июня 2017, 19:55

      Такой уж у нас народ и менталитет. И спрашивают с них ,как будто сборная ЧМ и ЧЕ выиграла ,причем не раз. И теперь мол вы так хреново играете в футбол... Сборную нужно поддерживать в любой ситуации и не обсерать при каждом проигрыше .

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 21:37

      Лучше бы домой!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 3 июня 2017, 21:28

      мдааааа, ловить с таким составом нечего(((( Снова играют одни и те же пенсионеры

      -1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 3 июня 2017, 21:05

      Попозориться поехала мужитско-спартаковская сбродная.

      -2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 3 июня 2017, 20:59

      В принципе, мы еще помним победные 6:0 на ЧМ в Мексике...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июня 2017, 20:45

      НЕ облажайтесь там

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      Рейтинг: +222

      Зэб 3 июня 2017, 20:44

      Ну все хана мадьярам.

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