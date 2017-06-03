Сборная России отправилась в Венгрию

Только и грязью поливать можете сборную....так не смотрите раз не нравиться игра и состав!все у них получится!
Сборная России, проводившая сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций, вылетела из Инсбрука в Будапешт, где 5 июня проведет контрольную встречу с Венгрией в рамках подготовки к турниру.
Кроме того, в пятницу, 9 июня, подопечные Станислава Черчесова в Москве примут Чили.
Российская команда сыграет на Кубке конфедераций в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).
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— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
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