Бухаров заявил, что сборной России будет не хватать Дзюбы

Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров прокомментировал отъезд из национальной команды Артема Дзюбы, а также рассказал о собственном состоянии в преддверии товарищеских матчей.

«Поработали на сборах хорошо, плодотворно. Сам чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и хорошо работать, и восстанавливаться. Думаю, что подготовились основательно.

Травма Дзюбы? Конечно, Артема нам будет не хватать. Он очень хороший футболист, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Готов ли его заменить в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде и работать на максимум.

Взаимодействие со Смоловым? Разные схемы наигрываются – и в четыре, и в пять защитников, это как решит тренерский штаб. Мне удобно играть и в одного нападающего, и в двух. Со всеми форвардами в команде взаимоотношения отличные», – сказал футболист.

Ближайшие контрольные встречи россияне проведут 5 и 9 июня. Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут сборные Венгрии и Чили.

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