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Бухаров заявил, что сборной России будет не хватать Дзюбы

3 июня 2017, 17:13
11

Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров прокомментировал отъезд из национальной команды Артема Дзюбы, а также рассказал о собственном состоянии в преддверии товарищеских матчей.

«Поработали на сборах хорошо, плодотворно. Сам чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и хорошо работать, и восстанавливаться. Думаю, что подготовились основательно.

Травма Дзюбы? Конечно, Артема нам будет не хватать. Он очень хороший футболист, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Готов ли его заменить в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде и работать на максимум.

Взаимодействие со Смоловым? Разные схемы наигрываются – и в четыре, и в пять защитников, это как решит тренерский штаб. Мне удобно играть и в одного нападающего, и в двух. Со всеми форвардами в команде взаимоотношения отличные», – сказал футболист.

Ближайшие контрольные встречи россияне проведут 5 и 9 июня. Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут сборные Венгрии и Чили.

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Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия Ростов Дзюба Артем Бухаров Александр Смолов Федор
Комментарии (11)
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Челнинец
1496499395
да ладно Бухаров я думаю ты рад что Дзюбы нет, твоего явного конкурента!
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Mahone
1496499544
Есть шанс заиграть тебе,одного типа вы нападающие,удачи тебе и в Рубин к Бикеичу
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RedWhiteFans2
1496502131
Дзюбадзе опять себе травму придумал, урод. Если б Зенит через неделю играл бы то травмы бы небыло. НЕ ХЕРА его вообще приглашать.
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anri1703
1496502208
я думаю Смолов в основе будет
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a-rakhmatov
1496504329
Без Дзюбы останется только одно бревно-это ты....для сборной два бревна многовато....)))
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mng1
1496507842
Друзья! Это наша сборная! Сборная России. Хватит язвить! Надо поддержать! Если у кого-то на душе паршиво, то не выливайте это в своих комментариях. За Бухарова и за каждого футболиста надо радоваться. Я думал, что после "Зенита" Александр сдуется. Но нет!!! Есть у него и сила воли и вера в своих тренеров. "Доброе слово и кошке приятно". Не унижайте ни других и прежде всего себя. Всем нашим сборникам УДАЧИ! ЗДОРОВЬЯ! ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
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Бриг
1496510694
Молодцы болельщики. Хорошо поддерживают, с под..бами. На наших стадионах нужно фанатов за решеткой держать.
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a-rakhmatov
1496515432
Вся надежда на Смолова....надеемся Федя проявит себя)))
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