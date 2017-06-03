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    Бухаров заявил, что сборной России будет не хватать Дзюбы

    Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров прокомментировал отъезд из национальной команды Артема Дзюбы, а также рассказал о собственном состоянии в преддверии товарищеских матчей.

    «Поработали на сборах хорошо, плодотворно. Сам чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и хорошо работать, и восстанавливаться. Думаю, что подготовились основательно.

    Травма Дзюбы? Конечно, Артема нам будет не хватать. Он очень хороший футболист, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Готов ли его заменить в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде и работать на максимум.

    Взаимодействие со Смоловым? Разные схемы наигрываются – и в четыре, и в пять защитников, это как решит тренерский штаб. Мне удобно играть и в одного нападающего, и в двух. Со всеми форвардами в команде взаимоотношения отличные», – сказал футболист.

    Ближайшие контрольные встречи россияне проведут 5 и 9 июня. Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут сборные Венгрии и Чили.

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    Источник: РФС

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    03.06.2017 17:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2017, 21:43

      Вся надежда на Смолова....надеемся Федя проявит себя)))

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 июня 2017, 20:24

      Молодцы болельщики. Хорошо поддерживают, с под..бами. На наших стадионах нужно фанатов за решеткой держать.

      0
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      Рейтинг: +59

      mng1 3 июня 2017, 19:37

      Друзья! Это наша сборная! Сборная России. Хватит язвить! Надо поддержать! Если у кого-то на душе паршиво, то не выливайте это в своих комментариях. За Бухарова и за каждого футболиста надо радоваться. Я думал, что после "Зенита" Александр сдуется. Но нет!!! Есть у него и сила воли и вера в своих тренеров. "Доброе слово и кошке приятно". Не унижайте ни других и прежде всего себя. Всем нашим сборникам УДАЧИ! ЗДОРОВЬЯ! ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mng1 3 июня 2017, 20:05

      пох...твои сладкие слова кокоши как и некоторым..им другое важнее..а ты за них инфаркт не получи!как то не сопоставимо..

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2017, 18:38

      Без Дзюбы останется только одно бревно-это ты....для сборной два бревна многовато....)))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > a-rakhmatov 3 июня 2017, 20:03

      вся его игра как и у многих других была одноразовая..

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Chernyi Lis 3 июня 2017, 21:50

      С Бухаровым в сборную надо было Бердыева брать....без него от не будит играть как надо...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 июня 2017, 18:03

      я думаю Смолов в основе будет

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 июня 2017, 18:02

      Дзюбадзе опять себе травму придумал, урод. Если б Зенит через неделю играл бы то травмы бы небыло. НЕ ХЕРА его вообще приглашать.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 17:19

      Есть шанс заиграть тебе,одного типа вы нападающие,удачи тебе и в Рубин к Бикеичу

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 июня 2017, 17:16

      да ладно Бухаров я думаю ты рад что Дзюбы нет, твоего явного конкурента!

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