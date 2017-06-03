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    Сборная Чили объявила окончательный состав на Кубок конфедераций

    В субботу, 3 июня, был объявлен окончательный состав сборной Чили на предстоящий Кубок конфедерация. В него вошли 23 футболиста. Они будут готовиться к товарищеским матчам против России, которая пройдет 9 июня, а также против Румынии (13 июня).

    Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);

    Защитники: Энцо Роко («Крус Асул», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Менья («Спорт Ресиф», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асул», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»);

    Полузащитники: Чарльз Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта», Испания);

    Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино»), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асул», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Ангьело Сагал («Хуачипато»).

    Стоит отметить, что на Кубке конфедерация Чили сыграет в группе В против Камеруна, Германии и Австралии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 июня 2017, 11:43

      Чили, Австралия и Камерун имеют равные шансы на успех

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 11:12

      фаворит№1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Garrincha58 3 июня 2017, 11:25

      По каким критериям?) Германия так себе?)

      0
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков > Помпомпом 3 июня 2017, 21:11

      У Германии нескольких игроков не будет :)

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