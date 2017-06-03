Сборная Чили объявила окончательный состав на Кубок конфедераций

В субботу, 3 июня, был объявлен окончательный состав сборной Чили на предстоящий Кубок конфедерация. В него вошли 23 футболиста. Они будут готовиться к товарищеским матчам против России, которая пройдет 9 июня, а также против Румынии (13 июня).

Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);

Защитники: Энцо Роко («Крус Асул», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Менья («Спорт Ресиф», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асул», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»);

Полузащитники: Чарльз Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта», Испания);

Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино»), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асул», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Ангьело Сагал («Хуачипато»).

Стоит отметить, что на Кубке конфедерация Чили сыграет в группе В против Камеруна, Германии и Австралии.