Французское издание RMC сообщает об интересе «Лиона» к нападающему «Байера» Чичарито. Издание оценивает стоимость возможной сделки в 12 миллионов евро.

Ранее форвард «Олимпика» Александр Лаказетт объявил о своем уходе по окончании сезона, в связи с чем руководство клуба ищет французу замену. 28-летний Чичарито в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 36-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Команда Тайфуна Коркута завершила сезона в Бундеслиге на 12-м месте, лишившись места в еврокубках на следующий сезон. «Лион» пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов, финишировав в Лиге 1 на четвертой строчке.

С 2010 по 2015 год Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед». На его счету 37 мячей в 103-х играх за «красных дьяволов».