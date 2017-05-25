Габулов и Нойштедтер присоединятся к сборной России после завершения сезона

Футболисты сборной России прибыли в один из подмосковных отелей для начала подготовки к Кубку конфедераций.

Сегодня в 16:30 по московскому времени на «Арене Химки» состоится открытая тренировка национальной команды.

Отмечается, что в распоряжении Станислава Черчесова находятся 26 игроков. Позже к сборной присоединятся голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.

Габулову предстоит провести два стыковых матча за тульский «Арсенал» против «Енисея», а Нойштедтер за «Фенербахче» сыграет в поединке 33-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора».