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    Габулов и Нойштедтер присоединятся к сборной России после завершения сезона

    Футболисты сборной России прибыли в один из подмосковных отелей для начала подготовки к Кубку конфедераций.

    Сегодня в 16:30 по московскому времени на «Арене Химки» состоится открытая тренировка национальной команды.

    Отмечается, что в распоряжении Станислава Черчесова находятся 26 игроков. Позже к сборной присоединятся голкипер Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер.

    Габулову предстоит провести два стыковых матча за тульский «Арсенал» против «Енисея», а Нойштедтер за «Фенербахче» сыграет в поединке 33-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.05.2017 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 28 мая 2017, 13:12

      у Черчесова уже совсем поехала крыша... Где Денисов, Караваев??? что он делает?

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 19:54

      Кабул сёдня 2 плюхи от пердива пропустил. Хорош вратарь сборной!

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      Рейтинг: +25

      Muzaved 25 мая 2017, 18:09

      Я понимаю, что у Габулова опыта иного...но его команда на грани вылета... да и взрослый уже чувак то...
      Неужели нельзя взять молодого? Есть ведь такие... Что Медведев из Ростова, что Митрюшкин из Сьена...
      Ееее мы за опыт...и опять будем самой взрослой командой... А потом будем плакать и говорить где же молодежка?!!!

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 мая 2017, 17:35

      После того, как Смолов возил Нойштедтера по всему полю, как котёнка, в матче с Фенербахче, я в этом полунемце совсем разочаровался. Надеюсь он на поле не выйдет.

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