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  • АПЛ. Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Халлом», «Арсенал» обыграл «Эвертон» и другие результаты

АПЛ. Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Халлом», «Арсенал» обыграл «Эвертон» и другие результаты

21 мая 2017, 18:59
2

Завершились все матчи заключительного тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», «Челси» разгромил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл у «Эвертона», а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» добыли себе путевки в Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хэрроп, 15; 2:0 – Погба, 19.

Челси – Сандерленд – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Манкильо, 3; 1:1 – Виллиан, 8; 2:1 – Азар, 61; 3:1 – Педро, 77; 4:1 – Батшуайи, 90; 5:1 – Батшуайи, 90.

Арсенал – Эвертон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бельерин, 8; 2:0 – Санчес, 27; 2:1 – Лукаку, 58 (с пенальти); 3:1 – Рэмзи, 90.

Удаление: Косиельни, 14.

Бернли – Вест Хэм – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Воукс, 23; 1:1 – Фегули, 27; 1:2 – А. Айю, 72.

Халл Сити – Тоттенхэм – 1:7 (0:3)

Голы: 0:1 – Кейн, 11; 0:2 – Кейн, 13; 0:3 – Алли, 45; 1:3 – Клукас, 66; 1:4 – Ваньяма, 69; 1:5 – Кейн, 72; 1:6 – Дэвис, 84; 1:7 – Алдервейрелд, 87.

Лестер – Борнмут – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Станислас, 1; 1:1 – Варди, 51.

Ливерпуль – Мидлсбро – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 45; 2:0 – Коутиньо, 51; 3:0 – Лаллана, 56.

Саутгемптон – Сток Сити – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крауч, 60.

Суонси – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эванс, 33; 1:1 – Дж. Айю, 72; 2:1 – Льоренте, 86.

Уотфорд – Манчестер Сити – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Компани, 5; 0:2 – Агуэро, 23; 0:3 – Агуэро, 36; 0:4 – Фернандиньо, 41; 0:5 – Жезус, 58.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Челси Сандерленд Арсенал Эвертон Бернли Вест Хэм Халл Сити Тоттенхэм Лестер Борнмут Ливерпуль Мидлсбро Саутгемптон Сток Сити Суонси Вест Бромвич Уотфорд Манчестер Сити Агуэро Серхио Кейн Гарри
Комментарии (2)
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Marvianu
1495382746
Рэмзи щабил шикарнейший гол!
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bambanera95
1495529479
бл* константин михалыч ну как же я ждал это услышать , еб*ть ко*ать, не стали чемпионами - да п*хуй, зато играли в Ф У Т Б О Л, сам даже как то не сильно шпорам симпатизировал , но за этот сезон - что да - то да , красавчики , матчи смотреть было можно и нужно.
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