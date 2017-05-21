АПЛ. Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Халлом», «Арсенал» обыграл «Эвертон» и другие результаты

Завершились все матчи заключительного тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», «Челси» разгромил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл у «Эвертона», а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» добыли себе путевки в Лигу чемпионов.
Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Хэрроп, 15; 2:0 – Погба, 19.
Челси – Сандерленд – 5:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Манкильо, 3; 1:1 – Виллиан, 8; 2:1 – Азар, 61; 3:1 – Педро, 77; 4:1 – Батшуайи, 90; 5:1 – Батшуайи, 90.
Голы: 1:0 – Бельерин, 8; 2:0 – Санчес, 27; 2:1 – Лукаку, 58 (с пенальти); 3:1 – Рэмзи, 90.
Удаление: Косиельни, 14.
Голы: 1:0 – Воукс, 23; 1:1 – Фегули, 27; 1:2 – А. Айю, 72.
Халл Сити – Тоттенхэм – 1:7 (0:3)
Голы: 0:1 – Кейн, 11; 0:2 – Кейн, 13; 0:3 – Алли, 45; 1:3 – Клукас, 66; 1:4 – Ваньяма, 69; 1:5 – Кейн, 72; 1:6 – Дэвис, 84; 1:7 – Алдервейрелд, 87.
Голы: 0:1 – Станислас, 1; 1:1 – Варди, 51.
Ливерпуль – Мидлсбро – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Вейналдум, 45; 2:0 – Коутиньо, 51; 3:0 – Лаллана, 56.
Саутгемптон – Сток Сити – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Крауч, 60.
Суонси – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эванс, 33; 1:1 – Дж. Айю, 72; 2:1 – Льоренте, 86.
Уотфорд – Манчестер Сити – 0:5 (0:4)
Голы: 0:1 – Компани, 5; 0:2 – Агуэро, 23; 0:3 – Агуэро, 36; 0:4 – Фернандиньо, 41; 0:5 – Жезус, 58.