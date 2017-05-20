Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» и другие результаты

    В матче заключительного 34-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», забив в ворота бременцев четыре гола, пропустив при этом всего на один мяч меньше. В другом поединке «Бавария» разгромила «Фрайбург».

    В остальных встречах «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом», «Кельн» победил «Майнц», а «Герта» потерпела крупное поражение от «Байера».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

    Кельн – Майнц – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хектор, 43; 2:0 – Осако, 87.

    Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Забитцер, 25; 0:2 – Поульсен, 56; 1:2 – Вальехо, 83; 2:2 – Блум, 90.

    Гамбург – Вольфсбург – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кнохе,23; 1:1 – Костич, 32; 2:1 – Вальдшмидт, 88.

    Боруссия Д – Вердер – 4:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Юнузович, 7; 1:1 – Ройс, 32; 2:1 – Обамеянг, 42; 2:2 – Бартельс, 46; 3:2 – Крузе, 68; 3:3 – Ройс, 75 (с пенальти); 4:3 – Обамеянг, 89 (с пенальти).

    Ингольштадт – Шальке-04 – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Авдияй, 2; 1:1 – Гросс, 41 (с пенальти).

    Удаления: нет – Стамбули, 63.

    Герта – Байер – 2:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Чичарито, 5; 0:2 – Хавец, 31; 0:3 – Хавец, 45+1; 0:4 – Кисслинг, 64 (с пенальти); 1:4 – Вайзер, 71; 1:5 – Арангис, 81 (с пенальти); 2:5 – Аллаги, 86 (с пенальти); 2:6 – Похьянпало, 90.

    Хоффенхайм – Аугсбург – 0:0

    Бавария – Фрайбург – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 4; 2:0 – Видаль, 73; 2:1 – Петерсен, 76; 3:0 – Рибери, 90+1; 4:1 – Киммих, 90+4.

    Боруссия М – Дармштадт – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Азар, 50; 1:1 – Шипплок, 62; 2:1 – Раффаэл, 65; 2:2 – Хеллер, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 20 мая 2017, 20:36

      Бавария хоть тут отрывается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 мая 2017, 20:10

      Вольфсбург от ЛЧ до стыковых матчей за участие в Бундеслиге... жесть, надеюсь не вылетят...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11