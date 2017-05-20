Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» и другие результаты

В матче заключительного 34-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», забив в ворота бременцев четыре гола, пропустив при этом всего на один мяч меньше. В другом поединке «Бавария» разгромила «Фрайбург».

В остальных встречах «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом», «Кельн» победил «Майнц», а «Герта» потерпела крупное поражение от «Байера».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

Кельн – Майнц – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хектор, 43; 2:0 – Осако, 87.

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Забитцер, 25; 0:2 – Поульсен, 56; 1:2 – Вальехо, 83; 2:2 – Блум, 90.

Гамбург – Вольфсбург – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кнохе,23; 1:1 – Костич, 32; 2:1 – Вальдшмидт, 88.

Боруссия Д – Вердер – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Юнузович, 7; 1:1 – Ройс, 32; 2:1 – Обамеянг, 42; 2:2 – Бартельс, 46; 3:2 – Крузе, 68; 3:3 – Ройс, 75 (с пенальти); 4:3 – Обамеянг, 89 (с пенальти).

Ингольштадт – Шальке-04 – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Авдияй, 2; 1:1 – Гросс, 41 (с пенальти).

Удаления: нет – Стамбули, 63.

Герта – Байер – 2:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Чичарито, 5; 0:2 – Хавец, 31; 0:3 – Хавец, 45+1; 0:4 – Кисслинг, 64 (с пенальти); 1:4 – Вайзер, 71; 1:5 – Арангис, 81 (с пенальти); 2:5 – Аллаги, 86 (с пенальти); 2:6 – Похьянпало, 90.

Хоффенхайм – Аугсбург – 0:0

Бавария – Фрайбург – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 4; 2:0 – Видаль, 73; 2:1 – Петерсен, 76; 3:0 – Рибери, 90+1; 4:1 – Киммих, 90+4.

Боруссия М – Дармштадт – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Азар, 50; 1:1 – Шипплок, 62; 2:1 – Раффаэл, 65; 2:2 – Хеллер, 90.

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