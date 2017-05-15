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    Газзаев: «Лучший состав сборной России трудно представить без Игнашевича, Березуцких, Кокорина, Шатова и Денисова»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в составе национальной команды, оглашенном сегодня для подготовки к Кубку конфедераций, не хватает некоторых опытных игроков. По его мнению, неправильно отказываться за год до домашнего чемпионата мира от услуг таких футболистов, как защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек Олег Шатов, полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов и футболист центра поля «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Футболисты, сыгравшие в последних семи товарищеских матчах за сборную России, откровенно говоря, не впечатлили. Да, выбор у тренерского штаба национальной команды не самый богатый, но в расширенном списке к Кубку конфедераций не хватает ряда футболистов, способных, на мой взгляд, заметно усилить команду. Для меня стало удивительным отсутствие в составе Александра Кокорина, Олега Шатова, Павла Мамаева и Игоря Денисова. Кокорин – опытный футболист, обладающий рядом качеств, полезных для сборной. У Олега Шатова не все так хорошо в последнее время, но футболист с его мастерством точно не помешал бы на Кубке конфедераций. Павел Мамаев долго лечился, но сегодня он вновь вернулся в состав «Краснодара» и продолжает набирать форму. Ну и Денисов, один из лучших полузащитников России и лидер «Локомотива», – без него сборную России сложно представить. Каждый из вышеперечисленных футболистов своим опытом и мастерством и обязательно помог бы нашим и на поле, и в раздевалке.

    Отдельное внимание хочу заострить на защитниках ЦСКА – Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких. Ведь армейская оборона, лучшая на данный момент в чемпионате России, в сборной представлена лишь Виктором Васиным и Марио Фернандесом. Да, Василий Березуцкий с Игнашевичем приостановили выступления в национальной команде, но мне известно, что они еще могут вернуться. Тренерам сборной, на мой взгляд, следовало бы провести диалог с нашими лучшими защитниками, и попытаться включить их в состав уже сейчас, в преддверии большого турнира. Костяк сборной России должен был сформироваться уже давно, а на предстоящем Кубке конфедераций мы должны были увидеть команду в ее окончательном виде. Команду, которая выступит на домашнем чемпионате мира через год.

    Лучший состав нашей сборной трудно представить без игроков калибра Игнашевича, братьев Березуцких, Кокорина, Шатова, Денисова и Мамаева. Дело не только в их игровых качествах. Есть такое понятие, как влияние авторитета в спортивном коллективе. Каждый из этих футболистов, благодаря опыту выступлений на высочайшем уровне, обладает серьезным авторитетом в нашем футболе, и отказываться от таких игроков за год до чемпионата мира, на мой взгляд, неправильно», – сказал Газзаев.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 17:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +673

      life85 16 мая 2017, 15:09

      Он Российский чемпионат давно смотрел ? ? ?

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 16 мая 2017, 08:27

      Денисов, Шатов - да.

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 мая 2017, 23:04

      Ну да. К перечисленным добавить еще Аршавина с Кержаковым, да Павлюченко в довесок. Да, чуть не забыл Семшова с Зыряновым, Файзулина и Широкова. Ну и тренером этой команды - самого Газзаева.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 мая 2017, 21:18

      Одно только назначение Черчесова на пост говорит о том, что нам ни КК, ни ЧМ не сыграть на уровне, а теперь все разговоры про состав, про тактику и остальное просто, на мой взгляд, бессмысленны. Я не могу понять, почему Бердыева не позвали. На мой взгляд, сейчас, да и в обозримом будущем нет другой альтернативы для нашей сборной. При уровне мастерства нынешних игроков только его схемы способны принести реальные плоды нашей команде.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 мая 2017, 20:07

      Газзаев футбол последний раз давно смотрел . В депутатских заботах чтоб не потеряться в футболе газету 7 летней давности с составом сборной посмотрел и записал интервью.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 мая 2017, 19:22

      ага,кокорина особенно не хватает ,старость не щадит ни орлова ни газзаева

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 мая 2017, 19:05

      старый осетин что то не то несет....

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:56

      кокорина???????? Я либо слепой либо тупой похоже так как игры кокорина уже не видел года 3

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > евгений сергеевичч 15 мая 2017, 22:25

      Ну либо Газзаев решил просто хуйню сморозить , либо у него в госдуме мозги отшибло , Кокорин и Денисов в сборной , век бы их не видел , а Березуцкие и Игнашевич уже старые стали , какая им блин сборная, а вот насчет Мамаева и Шатова он прав.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 мая 2017, 18:46

      Мамаев и Шатов 100% должны быть в сборной на ЧМ, можно было бы и сейчас позвать. Защитников 100% не будет а значит и незачем звать - наигрывать новых нужно. Денисова как игрока я бы позвал сейчас, но Черчес может знать про его не слишком хорошее влияние на коллектив, так что тут 50на50. Кокорина в костёр, это и так ясно, зажжет не потушить:)

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 15 мая 2017, 18:45

      Так-то с ним полностью согласен, но с Кокориным явно он переборщил

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