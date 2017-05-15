Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: «Лучший состав сборной России трудно представить без Игнашевича, Березуцких, Кокорина, Шатова и Денисова»

Газзаев: «Лучший состав сборной России трудно представить без Игнашевича, Березуцких, Кокорина, Шатова и Денисова»

15 мая 2017, 17:38
21

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в составе национальной команды, оглашенном сегодня для подготовки к Кубку конфедераций, не хватает некоторых опытных игроков. По его мнению, неправильно отказываться за год до домашнего чемпионата мира от услуг таких футболистов, как защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек Олег Шатов, полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов и футболист центра поля «Краснодара» Павел Мамаев.

«Футболисты, сыгравшие в последних семи товарищеских матчах за сборную России, откровенно говоря, не впечатлили. Да, выбор у тренерского штаба национальной команды не самый богатый, но в расширенном списке к Кубку конфедераций не хватает ряда футболистов, способных, на мой взгляд, заметно усилить команду. Для меня стало удивительным отсутствие в составе Александра Кокорина, Олега Шатова, Павла Мамаева и Игоря Денисова. Кокорин – опытный футболист, обладающий рядом качеств, полезных для сборной. У Олега Шатова не все так хорошо в последнее время, но футболист с его мастерством точно не помешал бы на Кубке конфедераций. Павел Мамаев долго лечился, но сегодня он вновь вернулся в состав «Краснодара» и продолжает набирать форму. Ну и Денисов, один из лучших полузащитников России и лидер «Локомотива», – без него сборную России сложно представить. Каждый из вышеперечисленных футболистов своим опытом и мастерством и обязательно помог бы нашим и на поле, и в раздевалке.

Отдельное внимание хочу заострить на защитниках ЦСКА – Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких. Ведь армейская оборона, лучшая на данный момент в чемпионате России, в сборной представлена лишь Виктором Васиным и Марио Фернандесом. Да, Василий Березуцкий с Игнашевичем приостановили выступления в национальной команде, но мне известно, что они еще могут вернуться. Тренерам сборной, на мой взгляд, следовало бы провести диалог с нашими лучшими защитниками, и попытаться включить их в состав уже сейчас, в преддверии большого турнира. Костяк сборной России должен был сформироваться уже давно, а на предстоящем Кубке конфедераций мы должны были увидеть команду в ее окончательном виде. Команду, которая выступит на домашнем чемпионате мира через год.

Лучший состав нашей сборной трудно представить без игроков калибра Игнашевича, братьев Березуцких, Кокорина, Шатова, Денисова и Мамаева. Дело не только в их игровых качествах. Есть такое понятие, как влияние авторитета в спортивном коллективе. Каждый из этих футболистов, благодаря опыту выступлений на высочайшем уровне, обладает серьезным авторитетом в нашем футболе, и отказываться от таких игроков за год до чемпионата мира, на мой взгляд, неправильно», – сказал Газзаев.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар Денисов Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Мамаев Павел Кокорин Александр Шатов Олег Газзаев Валерий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lysenkoff
1494859621
Все бы ничего, но лучше пытаться уйти уже от Березуцких и Игнашевича, и найти кого-то кто их отчасти заменит. Тут Черчесов прав... Кокоша недостоин, Денисов уже стар) Мамаев после травмы и не в форме, то-же самое Шатов) Сложно представить без них команду? - Нет. Пустой треп.
Ответить
15112007
1494859756
Всё норм, но без Денисова я тоже сборную представить не могу.
Ответить
NEON-SM
1494860281
Шатова зря не включил в расширенный, он хоть и после травмы, но играть ещё через месяц, форму наберёт, а вот Кокорина наконец-тораспознали, зачем раньше брали непонятно
Ответить
Бабушка Зильзиля
1494860448
Бывший главный тренер, а ныне депутат Госдумы Валери Газзон считает, что быть депутатом пиздастей, главное вовремя усы вздыбить!
Ответить
кошмарик
1494861057
да все перечисленные Газзой уже умерли для футбола.. некоторые уже давно..
Ответить
OfaZavr
1494862082
Ага, Кокорина очень не хватает)))
Ответить
семёнычев
1494863129
Валерий Георгиевич проиграл свои выборы господину Мудко на должность высокого футбольного начальства, но место в Думе имеет.. Вопрос: А каком думском комитете он состоит и если не в том, который занимается футболом, то какого ему тут надо? Вот станет к футбольному рулю- будет давать команды и ДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!! Черчесов не хотел брать сборную,его долго уговаривали, так какого же уя сейчас вмешиваться???
Ответить
евгений сергеевичч
1494863814
кокорина???????? Я либо слепой либо тупой похоже так как игры кокорина уже не видел года 3
Ответить
Georg 07 rus
1494864327
старый осетин что то не то несет....
Ответить
RedWhiteFans2
1494868047
Газзаев футбол последний раз давно смотрел . В депутатских заботах чтоб не потеряться в футболе газету 7 летней давности с составом сборной посмотрел и записал интервью.
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+