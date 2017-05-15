Газзаев: «Лучший состав сборной России трудно представить без Игнашевича, Березуцких, Кокорина, Шатова и Денисова»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что в составе национальной команды, оглашенном сегодня для подготовки к Кубку конфедераций, не хватает некоторых опытных игроков. По его мнению, неправильно отказываться за год до домашнего чемпионата мира от услуг таких футболистов, как защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек Олег Шатов, полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов и футболист центра поля «Краснодара» Павел Мамаев.

«Футболисты, сыгравшие в последних семи товарищеских матчах за сборную России, откровенно говоря, не впечатлили. Да, выбор у тренерского штаба национальной команды не самый богатый, но в расширенном списке к Кубку конфедераций не хватает ряда футболистов, способных, на мой взгляд, заметно усилить команду. Для меня стало удивительным отсутствие в составе Александра Кокорина, Олега Шатова, Павла Мамаева и Игоря Денисова. Кокорин – опытный футболист, обладающий рядом качеств, полезных для сборной. У Олега Шатова не все так хорошо в последнее время, но футболист с его мастерством точно не помешал бы на Кубке конфедераций. Павел Мамаев долго лечился, но сегодня он вновь вернулся в состав «Краснодара» и продолжает набирать форму. Ну и Денисов, один из лучших полузащитников России и лидер «Локомотива», – без него сборную России сложно представить. Каждый из вышеперечисленных футболистов своим опытом и мастерством и обязательно помог бы нашим и на поле, и в раздевалке.

Отдельное внимание хочу заострить на защитниках ЦСКА – Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких. Ведь армейская оборона, лучшая на данный момент в чемпионате России, в сборной представлена лишь Виктором Васиным и Марио Фернандесом. Да, Василий Березуцкий с Игнашевичем приостановили выступления в национальной команде, но мне известно, что они еще могут вернуться. Тренерам сборной, на мой взгляд, следовало бы провести диалог с нашими лучшими защитниками, и попытаться включить их в состав уже сейчас, в преддверии большого турнира. Костяк сборной России должен был сформироваться уже давно, а на предстоящем Кубке конфедераций мы должны были увидеть команду в ее окончательном виде. Команду, которая выступит на домашнем чемпионате мира через год.

Лучший состав нашей сборной трудно представить без игроков калибра Игнашевича, братьев Березуцких, Кокорина, Шатова, Денисова и Мамаева. Дело не только в их игровых качествах. Есть такое понятие, как влияние авторитета в спортивном коллективе. Каждый из этих футболистов, благодаря опыту выступлений на высочайшем уровне, обладает серьезным авторитетом в нашем футболе, и отказываться от таких игроков за год до чемпионата мира, на мой взгляд, неправильно», – сказал Газзаев.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций