«Бенфика» четвертый раз подряд стала чемпионом Португалии

Встреча 33-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимараеш» завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Лиссабонский клуб набрал 81 очко и за один тур до конца сезона гарантировал себе победу в национальном первенства.

«Орлы» выиграли чемпионат четвертый раз подряд. Для нынешнего главного тренера Руи Витории это второй триумф на внутренней арене. Капитан команды Луизао получил шестую золотую медаль Примейры.

«Бенфика» завоевала трофей в 36-й раз с своей истории. Показатель является рекордным для всех клубов Португалии.