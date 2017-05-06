Лига 1. «Монако» на выезде обыграл «Нанси» и другие результаты

В матче 36-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях одержал победу над «Нанси» со счетом 3:0. Игрок хозяев Тобиас Бадила забил в свои ворота, у гостей отличились Бернарду Силва и Тома Лема. Команда Леонарду Жардима набрала 86 очков и вышла на чистое первое место, имея одну игру в запасе. «Нанси» – по-прежнему на 19-й строчке.
В остальных поединках «Генгам» разгромил «Дижон», «Лорьян» сыграл вничью с «Анжером», а «Лилль» на своем поле уступил «Метцу». Встреча «Тулуза» – «Кан» завершилась победой гостей с минимальным счетом.
Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур
Голы: 0:1 – Бадила (в свои ворота), 3; 0:2 – Силва, 40; 0:3 – Лема, 86.
Голы: 1:0 – Бриан, 4; 2:0 – Салибур, 55; 3:0 – Салибур (с пенальти) 59; 4:0 – Бриан, 64.
Голы: 1:0 – Филиппото, 62; 1:1 – Мансо, 72.
Голы: 0:1 – Манджек, 37; 0:2 – Коад, 55.
Голы: 0:1 – Сантини, 58.