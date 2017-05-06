Лига 1. «Монако» на выезде обыграл «Нанси» и другие результаты

В матче 36-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях одержал победу над «Нанси» со счетом 3:0. Игрок хозяев Тобиас Бадила забил в свои ворота, у гостей отличились Бернарду Силва и Тома Лема. Команда Леонарду Жардима набрала 86 очков и вышла на чистое первое место, имея одну игру в запасе. «Нанси» – по-прежнему на 19-й строчке.

В остальных поединках «Генгам» разгромил «Дижон», «Лорьян» сыграл вничью с «Анжером», а «Лилль» на своем поле уступил «Метцу». Встреча «Тулуза» – «Кан» завершилась победой гостей с минимальным счетом.

Чемпионат Франции. Лига 1. 36-й тур

Нанси – Монако – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бадила (в свои ворота), 3; 0:2 – Силва, 40; 0:3 – Лема, 86.

Генгам – Дижон – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бриан, 4; 2:0 – Салибур, 55; 3:0 – Салибур (с пенальти) 59; 4:0 – Бриан, 64.

Лорьян – Анжер – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Филиппото, 62; 1:1 – Мансо, 72.

Лилль – Метц – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манджек, 37; 0:2 – Коад, 55.

Тулуза – Кан – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сантини, 58.

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