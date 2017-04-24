В. Березуцкий: «Даю очень маленький процент, что сыграю на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем решении завершить выступления в составе сборной России, а также заявил, что его появление в составе национальной команды не пойдет на пользу.

– Сегодня сколько процентов дадите на то, что сыграете на Кубке конфедераций? Может быть, поменяете еще свое решение?

– Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира.

– Даже так?

– Да. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее.

– В то же время многие специалисты практически в один голос говорят, что в сборной нет замены Березуцким и Игнашевичу. А Валерий Газзаев вообще заявил, что нужно уговорить вас и Сергея вернуться в национальную команду перед домашним чемпионатом мира.

– Мне как-то сложно отвечать на такие вопросы. Не думаю, что появление на данный момент Игнашевича и Березуцкого в сборной может сильно помочь. Как-то так.

– Сергей Горлукович грустно констатировал: за столько лет не найти достойной замены Березуцкому, это говорит о «развитии» нашего футбола…

– Это говорит о развитии нашей страны. Так везде происходит, не только в футболе. Во всех видах спорта, в промышленности, производстве. Давайте скажем так. У нас везде все примерно одинаково.