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  • В. Березуцкий: «Даю очень маленький процент, что сыграю на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018»

В. Березуцкий: «Даю очень маленький процент, что сыграю на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018»

24 апреля 2017, 17:37
10

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем решении завершить выступления в составе сборной России, а также заявил, что его появление в составе национальной команды не пойдет на пользу.

– Сегодня сколько процентов дадите на то, что сыграете на Кубке конфедераций? Может быть, поменяете еще свое решение?

– Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира.

– Даже так?

– Да. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее.

– В то же время многие специалисты практически в один голос говорят, что в сборной нет замены Березуцким и Игнашевичу. А Валерий Газзаев вообще заявил, что нужно уговорить вас и Сергея вернуться в национальную команду перед домашним чемпионатом мира.

– Мне как-то сложно отвечать на такие вопросы. Не думаю, что появление на данный момент Игнашевича и Березуцкого в сборной может сильно помочь. Как-то так.

– Сергей Горлукович грустно констатировал: за столько лет не найти достойной замены Березуцкому, это говорит о «развитии» нашего футбола…

– Это говорит о развитии нашей страны. Так везде происходит, не только в футболе. Во всех видах спорта, в промышленности, производстве. Давайте скажем так. У нас везде все примерно одинаково.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Газзаев Валерий Горлукович Сергей
Комментарии (10)
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Бриг
1493045513
Давай, Вася, до свиданья.
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Бриг
1493046038
Держись, Вася, не поддавайся. Сейчас зовут, а потом всех собак начнут вешать. Такой у нас подлый народишко.
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FanatSerj
1493047463
Во во, в промышленность и производство столько бабок не вгрохивают как в ногомячистов. Так что лучше не возвращайся, пусть отдувается поколения выросшее на откатах. Последний два матча, если бы еще не "голодные" до сборной и мотивированные игроки Ростова, да заметно прибавивший Глушаков там бы и смотреть не на кого было.
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Юрэс
1493049342
Чё , Вася, ЗАДРАЛИ тебя все ??? Да, сыграй , хрен с ними.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1493051658
На 100% согласен с последним абзацем. То что происходит у нас в стране во всех сферах жизнедеятельности - это застой и стагнация.
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КАРАТ
1493053683
Иди на пенсию с игнашем из-за вас сколько лет не пробовали других защитников поэтому сейчас нет сыграности
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shinnik
1493054549
Микрофон тебе в рожу,и мягкое кресло под ж..пу.. Не учавствует он...Телепиздёр новый,надежда Канделакина.. (написано без злобы,а с завистью и одобрением,ежли чё))))))
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Nesterenko
1493187055
Это говорит от трусости тренеров сборной России проводить ротацию в защитной линии. Вот о чем это говорит, а не о развитии футбола. Достали уже с этим развитием, нормальное у нас развитие в стране! Таланты есть, надо просто их правильно и вовремя использовать. Спросите у Хиддинка, как он в 2008 году умудрился это сделать!!!
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Alex3920486
1494921315
Вась, не надо лучше....не надо...Хотя таких защитников, как ты, явно будет не хватать....
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