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    В. Березуцкий: «Даю очень маленький процент, что сыграю на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем решении завершить выступления в составе сборной России, а также заявил, что его появление в составе национальной команды не пойдет на пользу.

    – Сегодня сколько процентов дадите на то, что сыграете на Кубке конфедераций? Может быть, поменяете еще свое решение?

    – Даю очень маленький процент, что я сыграю как на Кубке конфедераций, так и на домашнем чемпионате мира.

    – Даже так?

    – Да. Дверь приоткрыта, но я сыграю на этих турнирах, если только произойдет что-то из ряда вон выходящее.

    – В то же время многие специалисты практически в один голос говорят, что в сборной нет замены Березуцким и Игнашевичу. А Валерий Газзаев вообще заявил, что нужно уговорить вас и Сергея вернуться в национальную команду перед домашним чемпионатом мира.

    – Мне как-то сложно отвечать на такие вопросы. Не думаю, что появление на данный момент Игнашевича и Березуцкого в сборной может сильно помочь. Как-то так.

    – Сергей Горлукович грустно констатировал: за столько лет не найти достойной замены Березуцкому, это говорит о «развитии» нашего футбола…

    – Это говорит о развитии нашей страны. Так везде происходит, не только в футболе. Во всех видах спорта, в промышленности, производстве. Давайте скажем так. У нас везде все примерно одинаково.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 17:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 мая 2017, 10:55

      Вась, не надо лучше....не надо...Хотя таких защитников, как ты, явно будет не хватать....

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 апреля 2017, 09:10

      Это говорит от трусости тренеров сборной России проводить ротацию в защитной линии. Вот о чем это говорит, а не о развитии футбола. Достали уже с этим развитием, нормальное у нас развитие в стране! Таланты есть, надо просто их правильно и вовремя использовать. Спросите у Хиддинка, как он в 2008 году умудрился это сделать!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2017, 20:22

      Микрофон тебе в рожу,и мягкое кресло под ж..пу..
      Не учавствует он...Телепиздёр новый,надежда Канделакина..
      (написано без злобы,а с завистью и одобрением,ежли чё))))))

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 24 апреля 2017, 20:08

      Иди на пенсию с игнашем из-за вас сколько лет не пробовали других защитников поэтому сейчас нет сыграности

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 апреля 2017, 19:34

      На 100% согласен с последним абзацем. То что происходит у нас в стране во всех сферах жизнедеятельности - это застой и стагнация.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 апреля 2017, 18:55

      Чё , Вася, ЗАДРАЛИ тебя все ???
      Да, сыграй , хрен с ними.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 апреля 2017, 18:24

      Во во, в промышленность и производство столько бабок не вгрохивают как в ногомячистов. Так что лучше не возвращайся, пусть отдувается поколения выросшее на откатах.

      Последний два матча, если бы еще не "голодные" до сборной и мотивированные игроки Ростова, да заметно прибавивший Глушаков там бы и смотреть не на кого было.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 апреля 2017, 18:00

      Держись, Вася, не поддавайся. Сейчас зовут, а потом всех собак начнут вешать. Такой у нас подлый народишко.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 апреля 2017, 17:51

      Давай, Вася, до свиданья.

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