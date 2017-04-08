Бундеслига. «РБ Лейпциг» в меньшинстве победил «Байер», «Шальке-04» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты

В матче 28-го тура Бундеслиги «Шальке-04» на своем разгромил «Вольфсбург» – 4:1. В составе победителей дубль на свой счет записал Гуидо Бургшталлер.

В других встречах «Гамбург» обыграл «Хоффенхайм», который потерпел третье поражение в чемпионате Германии нынешнего сезона, менхенгладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Кельна», «Фрайбург» с минимальным счетом победил «Майнц», «РБ Лейпциг» в меньшинстве вырвал победу над «Байером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Гамбург – Хоффенхайм – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Хант, 25; 1:1 – Крамарич, 33 (с пенальти); 2:1 – Хант, 75.

Кельн – Боруссия М – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Вестергор, 13; 1:1 – Клеменс, 18; 1:2 – Траоре, 55; 2:2 – Модест, 58; 2:3 – Штиндль, 81.

РБ Лейпциг – Байер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Поульсен, 90+4.

Удаление: Орбан, 88 – нет.

Фрайбург – Майнц – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Петерсен, 70.

Шальке-04 – Вольфсбург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бургшталлер, 6; 2:0 – Горецка, 23; 3:0 – Калиджиури, 48; 4:0 – Бургшталлер, 77; 4:1 – Гомес, 79.

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