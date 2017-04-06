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  • Черчесов: «Надеюсь, к объявлению состава на Кубок конфедераций Дзюба будет здоров»

Черчесов: «Надеюсь, к объявлению состава на Кубок конфедераций Дзюба будет здоров»

6 апреля 2017, 09:57
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о травме нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, которая не позволила ему принять полноценное участие в двух сборах национальной команды. Из-за нее он не сыграл в товарищеских встречах с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии.

«Давайте расставим, наконец, точки над i. Дзюба приехал на первый сбор – реальная травма, не может играть. На втором сборе присутствовал, но с той же травмой. Видно было по тренировкам – чуть-чуть не хватает его в каких-то моментах. К игре с Коста-Рикой мы Дзюбу подвели, сыграл великолепно, забил два мяча. Но случай не самый простой. Бывает перелом или ушиб, когда все понятно: выздоровел – играешь снова. А бывает тягучая температура 37,2: вроде все нормально, а на самом деле — болезнь. Ситуация с Дзюбой из этой серии. Приехал в Краснодар — врачи постановили: требуется лечение, колено опухшее. Пришлось ему возвращаться в Москву и заниматься здоровьем. На это требовалось 5-6 дней, поэтому задействовать Дзюбу на таком уровне было слишком рискованно. Мы отслеживаем динамику, которая, к сожалению, идет к ухудшению. Да, он сыграл с «Рубином», но несколько дней тренировок после этого наверняка пропустил, чтобы быть готовым к следующему матчу.

Сейчас вопрос не в том, почему Дзюба не играл в Сочи и Краснодаре, а в том, как поведет себя колено дальше, насколько позволит подготовиться к Кубку конфедераций. Луческу уже сказал: Дзюбе нужен перерыв. А в дела клуба мы не вмешиваемся, футболисты – его ценный актив. Сейчас Артема готовят в «Зените» от игры к игре. Поэтому под темой следует подвести черту: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной. И даже если хотел, на повестке дня оставался вопрос готовности и возможности это сделать.

Обследование в сборной показало: есть проблемы. Далее решение принимают игрок и клуб. Остается только надеяться, что к моменту объявления состава на Кубок конфедераций Дзюба, как и все остальные кандидаты, будет здоров, конкурентоспособен и готов помочь сборной. Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата. Все, что знал, я вам рассказал. Ситуация именно такова, остальное — выдумки», – рассказал Черчесов.

Напомним, что в последнее время Дзюба находится в центре внимания прессы и болельщиков, учитывая его высказывания о фанатах.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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polt
1491464572
здоровья
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фёдорспартак5
1491466916
просто имейте в виду Панченко...
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Bivaliy67
1491467148
Выздоравливай Артемка! И поаккуратней с высказываниями, есть вещи, которые у нас не принято говорить вслух в обществе об обществе.;)
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Альфред фаред
1491474167
Надеюсь объявлять состав на кубок конфедераций будет Бердыев!
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