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    МЛС. Дебютный гол Швайнштайгера не помог «Чикаго» обыграть «Монреаль» и другие результаты

    «Чикаго Файр» сыграл в ничью со счетом 2:2 с «Монреаль Импакт». Полузащитник Бастиан Швайнштайгер забил дебютный гол в первом матче за чикагский клуб.

    Команды утратили позиции в турнирной таблице и теперь занимают седьмую и десятую строчки соответственно.

    Результаты других матчей игровой недели представлены ниже.

    МЛС. Регулярный чемпионат. Неделя 4

    Торонто — Канзас Сити — 0:0

    Сиэтл — Аталанта Юнайтед — 0:0

    Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе — 2:1 (1:1)

    Чикаго Файр — Монреаль Импакт — 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Швайнштайгер, 17; 1:1 — Манкозу, 61; 2:1 — Солиньяк, 90; 2:2 — Баллу, 90.

    Коламбус — Орландо Сити — 2:0 (1:0)

    Ди Си Юнайтед — Филадельфия — 2:1 (2:0)

    Миннесота Юнайтед — Реал Солт-Лейк — 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Мухолланд, 4; 1:1 — Молино, 16; 2:1 — Рамирес, 52; 3:1 — Рамирес, 62; 4:1 — Венегас, 68; 4:2 — Мовсисян, 87.

    Динамо Хьюстон — Нью-Йорк Ред Буллз — 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 — Райт-Филлипс, 13; 1:1 — Ремик, 14; 2:1 — Торрес (с пенальти), 41; 3:1 — Торрес, 56; 4:1 — Торрес, 90.

    Ванкувер Уайткепс — Лос-Анджелес Гэлакси — 4:2 (1:2)

    Портленд — Нью-Инглэнд — 1:1 (1:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 00:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 4 апреля 2017, 06:03

      С Почином!!!

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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 апреля 2017, 03:12

      Не в ту лодку сел

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