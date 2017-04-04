МЛС. Дебютный гол Швайнштайгера не помог «Чикаго» обыграть «Монреаль» и другие результаты

«Чикаго Файр» сыграл в ничью со счетом 2:2 с «Монреаль Импакт». Полузащитник Бастиан Швайнштайгер забил дебютный гол в первом матче за чикагский клуб.

Команды утратили позиции в турнирной таблице и теперь занимают седьмую и десятую строчки соответственно.

Результаты других матчей игровой недели представлены ниже.

МЛС. Регулярный чемпионат. Неделя 4

Торонто — Канзас Сити — 0:0

Сиэтл — Аталанта Юнайтед — 0:0

Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе — 2:1 (1:1)

Чикаго Файр — Монреаль Импакт — 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Швайнштайгер, 17; 1:1 — Манкозу, 61; 2:1 — Солиньяк, 90; 2:2 — Баллу, 90.

Коламбус — Орландо Сити — 2:0 (1:0)

Ди Си Юнайтед — Филадельфия — 2:1 (2:0)

Миннесота Юнайтед — Реал Солт-Лейк — 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Мухолланд, 4; 1:1 — Молино, 16; 2:1 — Рамирес, 52; 3:1 — Рамирес, 62; 4:1 — Венегас, 68; 4:2 — Мовсисян, 87.

Динамо Хьюстон — Нью-Йорк Ред Буллз — 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 — Райт-Филлипс, 13; 1:1 — Ремик, 14; 2:1 — Торрес (с пенальти), 41; 3:1 — Торрес, 56; 4:1 — Торрес, 90.

Ванкувер Уайткепс — Лос-Анджелес Гэлакси — 4:2 (1:2)

Портленд — Нью-Инглэнд — 1:1 (1:0)

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