Лопетеги назвал Деулофеу будущим сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча со сборной Франции не скрывал своего удовольствия от игры нападающего «Милана» Жерара Деулофеу.

«Сегодня появление Деулофеу на поле оказался решающим фактором. Мы очень довольны им, так как Деулофеу именно тот футболист, который способен дать многое сборной Испании. Он просто должен продолжать прогрессировать, и тогда его ждет много таких вечеров», – сказал Лопетеги.

Напомним, что матч Франция – Испания закончился со счетом 0:2. Деулофеу появился на поле на 67-й минуте, заработал для своей команды пенальти и стал автором второго гола.