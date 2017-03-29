Булыкин считает, что в матче с Бельгией российский футболисты подарили болельщикам надежду

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что игроки национальной команды допустили детские ошибки в первом тайме контрольного поединка с Бельгией (3:3), повлекшие за собой пропущенные голы. При это он отметил, что концовкой встречи, в которой подопечные Станислава Черчесова смогли отыграть два мяча и вырвать ничью, российские футболисты вселили в сердца своих болельщиков надежду.

«Ошибки в обороне и при пенальти, и в эпизодах с голами Бентеке, они, конечно, нелепые и детские. И я, честно сказать, удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи, тем более что на поле вышел Дрис Мертенс. Но то, как наша команда отыгралась в концовке, как была разыграна комбинация Миранчуком и Бухаровым, это все дарит болельщикам надежду, что все не так плохо, как казалось после предыдущего матча», – сказал Булыкин.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче, состоявшемся 24 марта в Краснодаре, сборная России уступила Кот-д’Ивуару (0:2).

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