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  • Булыкин считает, что в матче с Бельгией российский футболисты подарили болельщикам надежду

Булыкин считает, что в матче с Бельгией российский футболисты подарили болельщикам надежду

29 марта 2017, 00:40
6

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что игроки национальной команды допустили детские ошибки в первом тайме контрольного поединка с Бельгией (3:3), повлекшие за собой пропущенные голы. При это он отметил, что концовкой встречи, в которой подопечные Станислава Черчесова смогли отыграть два мяча и вырвать ничью, российские футболисты вселили в сердца своих болельщиков надежду.

«Ошибки в обороне и при пенальти, и в эпизодах с голами Бентеке, они, конечно, нелепые и детские. И я, честно сказать, удивился тому, как бельгийцы провели концовку встречи, тем более что на поле вышел Дрис Мертенс. Но то, как наша команда отыгралась в концовке, как была разыграна комбинация Миранчуком и Бухаровым, это все дарит болельщикам надежду, что все не так плохо, как казалось после предыдущего матча», – сказал Булыкин.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче, состоявшемся 24 марта в Краснодаре, сборная России уступила Кот-д’Ивуару (0:2).

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Булыкин Дмитрий
Комментарии (6)
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sold93
1490740720
надежду на то, что отскакивать не разучились
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NEMETSRUS
1490741464
:-)
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Аид666
1490751776
какая надежда? пропускать 3 в первом тайме от второго состава Бельгии - это надежда? ))) Под конец встречи бельгийцы уже сами катили мяч в свою штрафную чтоб счет сравняли, иначе видимо без премиальных бы уехали... рисунка игры нет, а они щас начнут дифирамбы петь....
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yanedo
1490757906
какая надежда олух ты игру смотрел 100% договорняк показуха
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Болельщик Реал Мадрида
1490763176
Бельгия просто позволила забить ей два мяча. Не ужели он и в правду думает, что сборная у которой защита топ-клубов АПЛ, полузащита не менее классная, позволила бы в официальном матче так над собой издеваться? Бред... 7 из 11 человек в сборной, делать нечего. Нойштедеру, Васину и еще пяти семи человекам вмести сними. Почему Самедов весь первый тайм просидел в обороне, почему он превратился в защитника. Его задача обострять, передачи делать, но не выносить мяч и защищать ворота. Где были защитники? Если так Дмитрий по вашему выглядит надежда на светлое футбольное будущее, то я очень и очень опечален таким положением дел. Из-за вас "инвалидов" футбольных у меня нет желания смотреть футбол сборной. Посмотрев как играют испанцы, португальцы, французы, итальянцы, немцы поняв что такое футбол на их уровне, очень обидно, что в нашей стране, где в сборной играли Симонян, Блохин, Яшин, так бездарной уничтожили историю. Эти люди бились за престиж страны, за ее авторитет. Стремились, тренировались и добивались результатов. А вы только договорняки умеете играть. Как не печально это говорить, но это так... Хорошо, что люди в нашей стране могут рассказать маленьким любителям футбола, что у нас когда-то была сборная, что в ней были Блохин, Яшин и Симонян.
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VIPded
1490767884
Ну разве что надежду...)))
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