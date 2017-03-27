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Миранчук: «Черчесов умеет сказать нужные слова»

27 марта 2017, 15:42
6

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове, а также заявил, что стабильный результат придет тогда, когда все футболисты до конца поймут требования специалиста.

«Требования Черчесова? Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать. Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду. Что должно быть у профессионального игрока? У тебя есть минимум дней и ты должен уметь готовиться при разных требованиях в клубе и сборной. Как говорит Станислав Саламович, у тебя должен быть как ключик: повернул – и все, ты примерно знаешь, что от тебя требуют, ты должен перестроиться и выполнять.

Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат», – сказал футболист.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта в Сочи. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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алекс88
1490618756
Умеет...но не говорит ..бесполезно видимо...чего просто так воздух то сотрясать
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lokomotyv
1490620449
главное чтобы доходило до вас
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valentin1968
1490621529
напихать и заставить бегать он умеет кто б сомневался. И зря болелы "позор" кричали. Сил то потратили много, бежали даже иногда втроем на один мяч. Только это футбол, а не ла. Игру ставить нужно
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yanedo
1490625370
Станислав Черчесов, также заявил, что стабильный результат придет тогда, когда все футболисты до конца поймут требования специалиста. воооооооот специалиста та и нет уйди пусть бердыев тренерует
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koli4ka
1490803483
Одним словом -папа
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Serjoga
1490809546
Хватит молоть языком! Вы профессионалы! Какие еще вам слова нужны?
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