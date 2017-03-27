Харт: «Я лишь временно подменил Руни»

Вратарь сборной Англии Джо Харт, который был капитаном в отборочном матче чемпионата мира-2018 против Литвы, заявил, что лишь заменял отсутствующего Уэйна Руни.

«Наш капитан – Уэйн Руни, я это знаю. Можно сказать, что я его временно подменял. Джордан Хендерсон и Гари Кэхилл это тоже знают.

Мне, безусловно, приятно носить капитанскую повязку в сборной, но я знаю свое место в сборной и просто хочу выступать как можно лучше», – приводит слова Харта SkySports.

Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Англия – Литва завершился со счетом 2:0. После пяти туров сборная Англии лидирует в группе F, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.