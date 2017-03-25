Бородюк считает Мхитаряна лидером сборной Армении

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Армении. Напомним, встреча состоится 26 марта в Ереване.

– Как Вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну?

– В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой.

– Каким будет план на игру?

– План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план — постараться выиграть. А то, что касается тактики, — это обсуждается всегда внутри команды.

Начало встречи в 19:00 по московскому времени.