Интересный заголовок! Бородюк считает Мхитаряна лидером сборной Армении! Надо спросить у него не считает ли он случайно Обамеянга лидером сборной Габона, Роналду лидером сборной Португалии или Бэйла лидером сборной Уэльса?
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Армении. Напомним, встреча состоится 26 марта в Ереване.
– Как Вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну?
– В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой.
– Каким будет план на игру?
– План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план — постараться выиграть. А то, что касается тактики, — это обсуждается всегда внутри команды.
Начало встречи в 19:00 по московскому времени.