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    Бородюк считает Мхитаряна лидером сборной Армении

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Армении. Напомним, встреча состоится 26 марта в Ереване.

    – Как Вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну?

    – В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой.

    – Каким будет план на игру?

    – План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план — постараться выиграть. А то, что касается тактики, — это обсуждается всегда внутри команды.

    Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sports.kz

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    25.03.2017 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 26 марта 2017, 09:47

      Интересный заголовок! Бородюк считает Мхитаряна лидером сборной Армении! Надо спросить у него не считает ли он случайно Обамеянга лидером сборной Габона, Роналду лидером сборной Португалии или Бэйла лидером сборной Уэльса?

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      Рейтинг: +571

      levon_man 26 марта 2017, 07:25

      Генрих на сегодня входит в топ 50 мирового футбола. Удачи Армении

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