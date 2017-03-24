Срна: «Хорватия уважает Украину, но является фаворитом»

Бывший футболист сборной Хорватии Дарио Срна считает, что у его национальной команды достаточно опытных игроков, которые способны решить исход встречи за считанные секунды. Так должно произойти и в предстоящем отборочном матче к чемпионату мира-2018 со сборной Украины.

«У сборной Хорватии много футболистов, которые играют ключевую роль. Это не только Модрич. Это и Ракитич, и Пьяца, и Калинич, и Манджукич, и Ковачич, который на скамейке, и Брозович из «Интера». Куча футболистов, которые могут решить игру за пару секунд. У них есть опыт, попали в состав заслуженно, играют в больших клубах и заслуживают места в сборной.

Хорватия уважает Украину, но я вас уверяю, с первых минут будет большое давление. Конечно, ведь в Загребе Хорватия всегда фаворит, с любым соперником», – приводит слова Срны телеканал «Футбол 1».

Отборочный матч к чемпионату мира-2018 Хорватия – Украина пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе в пятницу, 24 марта.