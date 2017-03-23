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    Алдонин: «Ляпы Акинфеева составляют ничтожный процент. Он заслуживает капитанской повязки в сборной России»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин выразил мнение, что капитанскую повязку в национальной команде должен носить голкипер Игорь Акинфеев.

    Напомним, ранее капитан сборной Василий Березуцкий объявил о приостановлении международной карьеры.

    – Для меня выбор очевиден. Акинфеев соответствует роли капитана в сборной как никто другой.

    – Почему?

    – Колоссальный опыт. Столько игр за сборную и клуб! Уровень его мастерства не вызывает вопросов. Отдельные ошибки, конечно, бывали. Но от них никто не застрахован. У Игоря есть лидерские качества, которые дают ему право носить капитанскую повязку.

    – Общественности пора бы забыть голы, пропущенные Акинфеевым на чемпионате мира в Бразилии?

    – Скажу так: если соотнести ошибки и сейвы Акинфеева, то ляпы составят просто ничтожный процент. Не надо злопыхателям заострять внимание на тех моментах, которые случились на чемпионате мира. Пусть уже забудут о них. Игорь столько раз выручал и сборную, и клуб, что даже некорректно вспоминать сейчас какие-то неудачи.

    Добавим, что 24 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Кот-д'Ивуара в Краснодаре, а 28 марта сыграет с Бельгией в Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 01:35
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 марта 2017, 23:54

      Да он Филимонова уже раз в 20 превзошёл? Пошёл бы он на заслуженный отдых, рекордсмен хренов. Позорище. Яшина он опередил, как же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 марта 2017, 13:40

      А что есть еще кандидатуры?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 23 марта 2017, 10:57

      Капитан из него выйдет хороший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 марта 2017, 09:43

      да но, пускай косячит в товарках и в рфпл , а не в ЛЧ и на ЧМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:43

      Очевидно здесь одно
      Что похоже это дно
      Толь команда зажралася
      Толь игра его говно

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 23 марта 2017, 04:41

      ну на фиг, раньше был бы согласен, теперь нет Игорь просто зажрался в нашем футболе, а на уровне Европы мы прекрасно знаем его результ

      0
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      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Александ1982 23 марта 2017, 05:22

      это больше результат старой обороны, которая не успевает уже...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Аид666 23 марта 2017, 21:01

      ну и откровенных спасений ворот нет

      1
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