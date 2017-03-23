Алдонин: «Ляпы Акинфеева составляют ничтожный процент. Он заслуживает капитанской повязки в сборной России»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин выразил мнение, что капитанскую повязку в национальной команде должен носить голкипер Игорь Акинфеев.

Напомним, ранее капитан сборной Василий Березуцкий объявил о приостановлении международной карьеры.

– Для меня выбор очевиден. Акинфеев соответствует роли капитана в сборной как никто другой.

– Почему?

– Колоссальный опыт. Столько игр за сборную и клуб! Уровень его мастерства не вызывает вопросов. Отдельные ошибки, конечно, бывали. Но от них никто не застрахован. У Игоря есть лидерские качества, которые дают ему право носить капитанскую повязку.

– Общественности пора бы забыть голы, пропущенные Акинфеевым на чемпионате мира в Бразилии?

– Скажу так: если соотнести ошибки и сейвы Акинфеева, то ляпы составят просто ничтожный процент. Не надо злопыхателям заострять внимание на тех моментах, которые случились на чемпионате мира. Пусть уже забудут о них. Игорь столько раз выручал и сборную, и клуб, что даже некорректно вспоминать сейчас какие-то неудачи.

Добавим, что 24 марта сборная России проведет товарищескую игру против команды Кот-д'Ивуара в Краснодаре, а 28 марта сыграет с Бельгией в Сочи.