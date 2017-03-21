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    Калачев: «Полоз и Бухаров способны заменить в сборной России Дзюбу и Смолова»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев считает, что его одноклубники Дмитрий Полоз и Александр Бухаров способны качественно заменить в сборной России травмированных Артема Дзюбу и Федора Смолова.

    «Кого бы из одноклубников хотел видеть в атаке сборной России больше – Бухарова или Полоза? Конечно, обоих. Они смогут заменить травмированных Дзюбу и Смолова и способны сделать это качественно. Саша и Дима сейчас в отличной форме, и их последние игры за «Ростов» подтверждают это», – сказал футболист.

    Сборная России 24 марта встретится в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 08:57

      Очень сомневаюсь. Дзюба на себе держит 2-3 защитников, таким образом создает свободную зону перед воротами, а Смолову вообще замены нет.

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 20:42

      В настоящее время Смолова заменить некем, ну а Дзюба - он и в Африке - Дзюба.

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 марта 2017, 19:51

      дзюцу точно смогут

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 21 марта 2017, 19:05

      Терентьев и Гранат - кандидаты в сборную

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