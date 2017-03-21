Калачев: «Полоз и Бухаров способны заменить в сборной России Дзюбу и Смолова»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев считает, что его одноклубники Дмитрий Полоз и Александр Бухаров способны качественно заменить в сборной России травмированных Артема Дзюбу и Федора Смолова.

«Кого бы из одноклубников хотел видеть в атаке сборной России больше – Бухарова или Полоза? Конечно, обоих. Они смогут заменить травмированных Дзюбу и Смолова и способны сделать это качественно. Саша и Дима сейчас в отличной форме, и их последние игры за «Ростов» подтверждают это», – сказал футболист.

Сборная России 24 марта встретится в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром.