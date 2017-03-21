Жалле вызван в сборную Франции вместо Санья

Я первоначально бы Жалле и вызвал! Однако я не тренер сборной Франции)
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду на ближайшие матчи защитника «Лиона» Кристофа Жалле.
Как сообщает пресс-служба французской сборной, 33-летний футболист заменит Бакари Санья, который накануне получил травму.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Жалле забил один гол и сделал две результативные передачи в восьми матчах.
Сборная Франции 25 марта проведет игру отборочного этапа к ЧМ-2018 против Люксембурга, а 28-го марта сыграет в товарищеской встрече с Испанией.