Жалле вызван в сборную Франции вместо Санья

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду на ближайшие матчи защитника «Лиона» Кристофа Жалле.

Как сообщает пресс-служба французской сборной, 33-летний футболист заменит Бакари Санья, который накануне получил травму.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Жалле забил один гол и сделал две результативные передачи в восьми матчах.

Сборная Франции 25 марта проведет игру отборочного этапа к ЧМ-2018 против Люксембурга, а 28-го марта сыграет в товарищеской встрече с Испанией.