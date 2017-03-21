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    Жалле вызван в сборную Франции вместо Санья

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду на ближайшие матчи защитника «Лиона» Кристофа Жалле.

    Как сообщает пресс-служба французской сборной, 33-летний футболист заменит Бакари Санья, который накануне получил травму.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Жалле забил один гол и сделал две результативные передачи в восьми матчах.

    Сборная Франции 25 марта проведет игру отборочного этапа к ЧМ-2018 против Люксембурга, а 28-го марта сыграет в товарищеской встрече с Испанией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 марта 2017, 12:11

      Я первоначально бы Жалле и вызвал! Однако я не тренер сборной Франции)

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