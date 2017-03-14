Касильяс проведет свой 175-й матч в еврокубках и превзойдет достижение Мальдини

Сегодняшний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту» станет для голкипера «драконов» Икера Касильяса 175-м в еврокубках. Таким образом, 35-летний страж ворот превзойдет достижение легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини и выйдет на первое место по этому показателю.

Отметим, что испанский вратарь является лидером по количеству поединков в Лиге чемпионов – со стартовым свистком встречи в Турине их у него станет 164.

Матч «Ювентус» – «Порту» начнется в 22:45 по московскому времени. В первой игре «старая синьора» победила со счетом 2:0.