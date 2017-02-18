Лига 1. «Ницца» в меньшинстве переиграла «Лорьян» и другие результаты

В матче 26-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Ниццей» победу одержала гостевая команда. Единственный мяч на 15-й минуте встречи провел полузащитник Вильян Кипрен. На 68-й минуте красную карточку получил Марио Балотелли.
«Ницца» набрала 56 баллов и временно подвинула «ПСЖ» со второго места в турнирной таблице. Завтра парижане сыграют с «Тулузой». Аутсайдер чемпионата «Лорьян» с 22-мя очками остался на последней строчке.
Франция. Лига 1. 26-й тур
Гол: 1:0 — Бамба, 5.
Гол: 0:1 — Эль-Гази, 68.
Удаление: Сумаоро, 63.
Гол: 0:1 — Кипрен,15.
Удаление: Балотелли, 68.
Гол: 0:1 — Ронье, 68.
Источник: Бомбардир.ру