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    Лига 1. «Ницца» в меньшинстве переиграла «Лорьян» и другие результаты

    В матче 26-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Ниццей» победу одержала гостевая команда. Единственный мяч на 15-й минуте встречи провел полузащитник Вильян Кипрен. На 68-й минуте красную карточку получил Марио Балотелли.

    «Ницца» набрала 56 баллов и временно подвинула «ПСЖ» со второго места в турнирной таблице. Завтра парижане сыграют с «Тулузой». Аутсайдер чемпионата «Лорьян» с 22-мя очками остался на последней строчке.

    Франция. Лига 1. 26-й тур

    Анжер — Нанси — 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Бамба, 5.

    Кан — Лилль — 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Эль-Гази, 68.

    Удаление: Сумаоро, 63.

    Лорьян — Ницца — 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Кипрен,15.

    Удаление: Балотелли, 68.

    Метц — Нант — 0:1

    Гол: 0:1 — Ронье, 68.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 23:54
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