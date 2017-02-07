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    Бородюк может стать спортивным директором РФС

    Новым спортивным директором Российского футбольного союза (РФС) может стать Александр Бородюк, известный по работе тренером сборной России. Представители организации провели переговоры с 54-летним специалистом. Обе стороны пришли к общему знаменателю по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.

    Напомним, что Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах являлся вторым тренером сборной России, работая под началом Валерия Газзаева, Георгия Ярцева, Юрия Семина, Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча.

    Источник: Известия

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    07.02.2017 06:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 февраля 2017, 09:09

      Неплохой вариант.

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