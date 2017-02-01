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  • АПЛ. «Арсенал» уступил «Уотфорду», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Сандерленд»

АПЛ. «Арсенал» уступил «Уотфорду», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Сандерленд»

1 февраля 2017, 00:44
19

В рамках 23-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду», пропустив два мяча за три минуты. «Тоттенхэм» не смог распечатать ворота «Сандерленда», «Бернли» на последних минутах смог вырвать победу у «Лестера».

В других матчах «Борнмут» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас», «Суонси» одолел «Саутгемптон», а «Мидлсбро» и «Вест Бромвич» разошлись миром.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур

Арсенал – Уотфорд – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кабуль, 10; 0:2 – Дини, 13; 1:2 – Ивоби, 58.

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Данн, 47; 0:2 – Бентеке, 90.

Бернли – Лестер – 1:0

Гол: 1:0 – Воукс, 87.

Мидлсбро – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Моррисон, 6; 1:1 – Негредо, 17 (с пенальти).

Сандерленд – Тоттенхэм – 0:0

Суонси – Саутгемптон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Моусон, 38; 1:1 – Лонг, 57; 2:1 – Сигурдссон, 70.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Уотфорд Борнмут Кристал Пэлас Бернли Лестер Мидлсбро Вест Бромвич Сандерленд Тоттенхэм Суонси Саутгемптон
Комментарии (19)
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alexis02lion
1485905639
Для многих неожиданные результаты, хотя по сути всё объективно. Арсенал весь сезон штормит, что пропустят в каждом матче это факт, Дини снова в деле, в этот раз не спаслись. По сути это самый неожиданный результат игрового дня в АПЛ.
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alexis02lion
1485905717
Старый Сэм известный мастер по поводу вытаскивания из пропасти. С учётом трансферов Пэлас будто явно очень сильно бороться за место в АПЛ и их шансы высоки.
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alexis02lion
1485905838
Матч ТВ как всегда отличился. Я прям расстроился увидев счёт 1:1 Бёрнли - Лестер, а на самом деле нет, падение лис продолжается, хотя вроде вся бригада с Кубка Африки вернулась, а толку мало. С такой игрой Лестер явно претендует на вылет после титула. Большинство конкурентов более опытны в этом деле.
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alexis02lion
1485906297
По 3 остальным результатам коротко и всё вместе. Боро и ВБА сейчас примерно равны, Негредо вроде вернулся на свой уровень, что радует. Манноне снова вырвал очки для команды, Ворм показал что даже сидя на скамейке в важных матчах может достойно сменить основного, продажа ван Анхолта пока не особо сказалась на чёрных котах. И наконец лебеди с новым тренером наконец стали выбираться из подвала, что радует, а святые уже не те. Для меня самый важный результат показали лебеди, они могут укатать кого угодно, так как коллектив ныне сплочённый.
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пряник929
1485907279
Только тренер Арсенала заявил, что сейчас у него лучшее нападение за все годы и бамс, дома проиграли... сами что ли ставки ставят на свой проигрыш???
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бочаров
1485912244
Арсенал дырка даже Чех не помогает.
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artem 81
1485912407
плохо
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овертайм
1485920030
и отрыв челси от 2 места уже 9 очков)
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Superviser77
1485926092
АРСЕНал, что за расслабон? Челси , Ливерпуль и Тоттенхем сделали подарок, потом такого не будет...
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MU-fanatic
1485958366
вот вся суть Арсенала!!!это уже стабильностью можно назвать))после крупной победы слить дома это ни что иное,как слабость команды!!!Лондон как одно целое сыграл вничью)))
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