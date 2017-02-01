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    АПЛ. «Арсенал» уступил «Уотфорду», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Сандерленд»

    В рамках 23-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду», пропустив два мяча за три минуты. «Тоттенхэм» не смог распечатать ворота «Сандерленда», «Бернли» на последних минутах смог вырвать победу у «Лестера».

    В других матчах «Борнмут» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас», «Суонси» одолел «Саутгемптон», а «Мидлсбро» и «Вест Бромвич» разошлись миром.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур

    Арсенал – Уотфорд – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кабуль, 10; 0:2 – Дини, 13; 1:2 – Ивоби, 58.

    Борнмут – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Данн, 47; 0:2 – Бентеке, 90.

    Бернли – Лестер – 1:0

    Гол: 1:0 – Воукс, 87.

    Мидлсбро – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Моррисон, 6; 1:1 – Негредо, 17 (с пенальти).

    Сандерленд – Тоттенхэм – 0:0

    Суонси – Саутгемптон – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моусон, 38; 1:1 – Лонг, 57; 2:1 – Сигурдссон, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2017 00:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 февраля 2017, 17:12

      вот вся суть Арсенала!!!это уже стабильностью можно назвать))после крупной победы слить дома это ни что иное,как слабость команды!!!Лондон как одно целое сыграл вничью)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 февраля 2017, 08:14

      АРСЕНал, что за расслабон? Челси , Ливерпуль и Тоттенхем сделали подарок, потом такого не будет...

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI > Superviser77 1 февраля 2017, 09:23

      Так и не нужно уже в принципе подарков. Первое место уже не оспаривается. Ну разве что за попадание в топ-4. Но пора нам уже из этого топ-4 вылететь, может это и будет главным подарком, который принесет перемены в клуб

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 февраля 2017, 06:33

      и отрыв челси от 2 места уже 9 очков)

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      Рейтинг: +271

      artem 81 1 февраля 2017, 04:26

      плохо

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      Рейтинг: +183

      бочаров 1 февраля 2017, 04:24

      Арсенал дырка даже Чех не помогает.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 февраля 2017, 03:01

      Только тренер Арсенала заявил, что сейчас у него лучшее нападение за все годы и бамс, дома проиграли... сами что ли ставки ставят на свой проигрыш???

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 02:44

      По 3 остальным результатам коротко и всё вместе. Боро и ВБА сейчас примерно равны, Негредо вроде вернулся на свой уровень, что радует. Манноне снова вырвал очки для команды, Ворм показал что даже сидя на скамейке в важных матчах может достойно сменить основного, продажа ван Анхолта пока не особо сказалась на чёрных котах. И наконец лебеди с новым тренером наконец стали выбираться из подвала, что радует, а святые уже не те. Для меня самый важный результат показали лебеди, они могут укатать кого угодно, так как коллектив ныне сплочённый.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 02:37

      Матч ТВ как всегда отличился. Я прям расстроился увидев счёт 1:1 Бёрнли - Лестер, а на самом деле нет, падение лис продолжается, хотя вроде вся бригада с Кубка Африки вернулась, а толку мало. С такой игрой Лестер явно претендует на вылет после титула. Большинство конкурентов более опытны в этом деле.

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      alexis02lion 1 февраля 2017, 02:35

      Старый Сэм известный мастер по поводу вытаскивания из пропасти. С учётом трансферов Пэлас будто явно очень сильно бороться за место в АПЛ и их шансы высоки.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 февраля 2017, 02:33

      Для многих неожиданные результаты, хотя по сути всё объективно. Арсенал весь сезон штормит, что пропустят в каждом матче это факт, Дини снова в деле, в этот раз не спаслись. По сути это самый неожиданный результат игрового дня в АПЛ.

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