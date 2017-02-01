АПЛ. «Арсенал» уступил «Уотфорду», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Сандерленд»

В рамках 23-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Уотфорду», пропустив два мяча за три минуты. «Тоттенхэм» не смог распечатать ворота «Сандерленда», «Бернли» на последних минутах смог вырвать победу у «Лестера».

В других матчах «Борнмут» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас», «Суонси» одолел «Саутгемптон», а «Мидлсбро» и «Вест Бромвич» разошлись миром.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 23-й тур

Арсенал – Уотфорд – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кабуль, 10; 0:2 – Дини, 13; 1:2 – Ивоби, 58.

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Данн, 47; 0:2 – Бентеке, 90.

Бернли – Лестер – 1:0

Гол: 1:0 – Воукс, 87.

Мидлсбро – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Моррисон, 6; 1:1 – Негредо, 17 (с пенальти).

Сандерленд – Тоттенхэм – 0:0

Суонси – Саутгемптон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Моусон, 38; 1:1 – Лонг, 57; 2:1 – Сигурдссон, 70.

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