Суонси - Саутгемптон

fyhfdfuj
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Саутгемптон
|1:0
|Суонси
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Саутгемптон
|1:0
|Суонси
|26 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Саутгемптон
|7 тур
|26 сентября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|3:1
|Суонси
|23 тур
|1 февраля, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|0:1
|Суонси
|5 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Саутгемптон
|37 тур
|3 мая, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Саутгемптон
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|Саутгемптон
|2:0
|Суонси
|34 тур
|20 апреля, суббота
|18:00
|Суонси
|0:0
|Саутгемптон
|11 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|1:1
|Суонси
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Челси
|38
|30
|3
|5
|85:33
|+52
|93
|2.
|Тоттенхэм
|38
|26
|8
|4
|86:26
|+60
|86
|3.
|Манчестер Сити
|38
|23
|9
|6
|80:39
|+41
|78
|4.
|Ливерпуль
|38
|22
|10
|6
|78:42
|+36
|76
|5.
|Арсенал
|38
|23
|6
|9
|77:44
|+33
|75
|6.
|Манчестер Юн
|38
|18
|15
|5
|54:29
|+25
|69
|7.
|Эвертон
|38
|17
|10
|11
|62:44
|+18
|61
|8.
|Саутгемптон
|38
|12
|10
|16
|41:48
|-7
|46
|9.
|Борнмут
|38
|12
|10
|16
|55:67
|-12
|46
|10.
|Вест Бромвич
|38
|12
|9
|17
|43:51
|-8
|45
|11.
|Вест Хэм
|38
|12
|9
|17
|47:64
|-17
|45
|12.
|Лестер
|38
|12
|8
|18
|48:63
|-15
|44
|13.
|Сток Сити
|38
|11
|11
|16
|41:56
|-15
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|38
|12
|5
|21
|50:63
|-13
|41
|15.
|Суонси
|38
|12
|5
|21
|45:70
|-25
|41
|16.
|Бернли
|38
|11
|7
|20
|39:55
|-16
|40
|17.
|Уотфорд
|38
|11
|7
|20
|40:68
|-28
|40
|18.
|Халл Сити
|38
|9
|7
|22
|37:80
|-43
|34
|19.
|Мидлсбро
|38
|5
|13
|20
|27:53
|-26
|28
|20.
|Сандерленд
|38
|6
|6
|26
|29:69
|-40
|24