Серия А. «Ювентус» выиграл у «Сассуоло», «Рома» и «Милан» потерпели поражения

Завершились шесть матчей 20-го тура чемпионата Италии. «Сампдория» дома одолела «Рому», «Ювентус» на выезде победил «Сассуоло», «Милан» потерпел поражение от «Удинезе», а «Фиорентина» и «Дженоа» забили шесть мячей на двоих.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Кальяри – Болонья – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дестро, 64; 1:1 – Боррьелло, 90.

Кротоне – Эмполи – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Стоян, 24; 1:1 – Мчедлидзе, 39; 2:1 – Фальчинелли, 56; 3:1 – Фальчинелли, 90; 4:1 – Фальчинелли, 90.

Сампдория – Рома – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Перес, 5; 1:1 – Прат, 21; 1:2 – Джеко, 66; 2:2 – Шик, 71; 3:2 – Муриэль, 73.

Сассуоло – Ювентус – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Игуаин, 9; 0:2 – Хедира, 25.

Удинезе – Милан – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бонавентура, 8; 1:1 – Теро, 31; 2:1 – де Пауль, 73.

Фиорентина – Дженоа – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Иличич, 17; 2:0 – Кьеза, 50; 2:1 – Симеоне, 57; 2:2 – Хильемарк, 59; 3:2 – Калинич, 62; 3:3 – Симеоне, 86 (с пенальти).

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