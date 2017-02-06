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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)
Материалы

Удинезе - Милан

29.01.2017, Воскресенье, 17:00 мск Удине, стадион Фриули Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 18:55) Италия. Серия А, 22 тур Удинезе - Милан
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Удинезе
5 тур
22 сентября, вторник 21:45 Удинезе 2:3 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 19:00 Удинезе 2:1 Милан
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 21:00 Удинезе 1:0 Милан
8 тур
19 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Удинезе
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:59 Милан 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 23:45 Милан 2:1 Удинезе
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 21:00 Удинезе 1:2 Милан
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Удинезе 0:0 Милан
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Милан 4:4 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
12 февраля, пятница 22:45 Милан 3:2 Удинезе
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 23:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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