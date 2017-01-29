Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо)

Сампдория - Рома

29.01.2017, Воскресенье, 17:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Италия. Серия А, 22 тур Сампдория - Рома
Обзор матча
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
19 января, четверг 23:00 Рома 4:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Рома 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 22:45 Рома 2:1 Сампдория
5 тур
23 сентября, среда 21:45 Сампдория 2:1 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 23:00 Рома 0:2 Сампдория
8 тур
25 октября, суббота 22:45 Сампдория 0:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:45 Рома 3:0 Сампдория
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Сампдория 0:2 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
9 января, четверг 21:00 Рома 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 3:1 Рома
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Рома 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Рома 3:1 Сампдория
19 тур
9 января, воскресенье 14:30 Сампдория 2:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Сампдория
16 тур
13 декабря, воскресенье 22:45 Сампдория 0:0 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
28 тур
15 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Рома
9 тур
14 января, среда 22:30 Рома 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 0:3 Рома
17 тур
22 декабря, суббота 22:30 Рома 2:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
...
  • ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 29 января 2017, 14:53

    ТБ

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 