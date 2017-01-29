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Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Материалы

Сассуоло - Ювентус

29.01.2017, Воскресенье, 17:00 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 22 тур Сассуоло - Ювентус
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
3 тур
10 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
11 марта, пятница 22:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
10 тур
28 октября, среда 22:45 Сассуоло 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
9 марта, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Сассуоло
7 тур
18 октября, суббота 22:45 Сассуоло 1:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 23:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
28 апреля, понедельник 22:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
16 тур
15 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 4:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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